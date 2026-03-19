छोरा हत्याको आरोपमा बाबु पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नवलपरासीको गैंडाकोटमा ६३ वर्षीय बाबु डम्बर गिरीले घरायसी विवादमा ४३ वर्षीय छोरा शंकर गिरीको खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेका छन् ।
- खुर्पा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका शंकरको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- प्रहरीले छोराको हत्या आरोपी डम्बर गिरीलाई नियन्त्रणमा लिएर कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।
१७ जेठ, काठमाडौं । छोराको हत्या गरेको आरोपमा बाबु पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–१५ का ६३ वर्षीय डम्बर गिरी छन् । उनले ४३ वर्षीय छोरा शंकरको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घरायसी विवाद हुँदा डम्बरले छोरालाई धारिलो हतियार खुर्पाले हानेको प्रहरीले बताएको छ । खुर्पा प्रहारबाट गम्भीर घाइते उनको उपचारको क्रममा नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुरमा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।
पक्राउ परेका बाबुलाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
