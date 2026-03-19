+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामान्य विवादमै ज्यान मार्ने अपराध

सामान्य विवादमै व्यक्तिको हत्या जस्तो जघन्य अपराध भइरहेको छ । प्रहरी अधिकारीहरु पनि विभिन्न तनाव, डिप्रेसन जस्ता कारणले मान्छे आक्रामक बन्ने बताउँछन् ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८३ जेठ ४ गते १९:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–३ थानकोट खरिबोटमा २ जेठ राति सामान्य विवादमा २५ वर्षीय जाकिर मन्सुरीको हत्या भएको छ।
  • नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–४ किम्ताङमा ३० वैशाखमा दुई दाजुभाइको सामान्य विवादमा गोली प्रहार गरी हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ।
  • ललितपुरको पाटनमा १५ चैतमा सामान्य विवादमा सिर्जन नेम्वाङ र सुमित नेम्वाङ दाजुभाइको हत्या भएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–३ थानकोट खरिबोटमा २ जेठको राति महोत्तरी घर भएका २५ वर्षीय जाकिर मन्सुरीको हत्या भयो ।

महोत्तरी नै घर भएका अन्दाजी ३८ वर्षीय समी अहमदले तरकारी काट्ने चक्कु प्रहार गरी मन्सुरीको हत्या गरेका थिए ।

चक्कु प्रहारबाट घाइते मन्सुरीलाई उपचारका लागि सतुंगलस्थित मेडपोइन्ट अस्पतालमा लगिए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार सामान्य घरायासी विवादमै हत्या भएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार समी र जाकिर भिनाजु र सालो नाता पर्ने व्यक्ति हुन् । दिदी भिनाजुको सम्बन्धका बारेमा विवाद भएपछि भिनाजुले सालोको हत्या गरेका थिए ।

हत्यासम्म पुग्ने कुनै ठूलो विवाद नै नरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सामान्य विवादकै कारण सालोको ज्यान गएको प्रहरीको भनाइ छ ।

सामान्य विवादकै कारण ज्यान गुमाउने जाकिर पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । पछिल्लो एक महिना यताको अवस्था हेर्ने हो भने सामान्य विवादमै व्यक्तिको ज्यान लिनेसम्मका अपराधका घटना भएका छन् ।

०००

नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका–४ किम्ताङमा ३० वैशाखमा दुई दाजुभाइको शव फेला पर्‍यो  । किम्ताङबेँसी निवासी ४३ वर्षीय सोमनाथ तामाङ र उनका भाइ ३६ वर्षीय सूर्यमान तामाङको शव जंगलमा फेला परेको थियो ।

दाजुभाइकै शव किम्ताङ खोलामा ढुंगाले थिचेर लुकाइएको अवस्थामा भेटिएको थियो । नुवाकोटका एसपी विपिन रेग्मीका अनुसार ३० वैशाखको बिहान १० बजे खबर आएपछि खोजतलास गर्दा शव भेटिएको थियो । घटनास्थल नुवाकोट र धादिङको सीमा क्षेत्रमा पर्छ ।

प्रहरीलाई गोली प्रहार गरेर दाजुभाइको हत्या भएको जानकारी प्रहरीकहाँ आएको थियो ।

परिवारका सदस्यका अनुसार दुवै दाजुभाइ मंगलबार बिहान कुलो बनाउन भन्दै घरबाट निस्केका थिए । त्यसपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका थिए । घटनास्थल सडकबाट करिब ५ घण्टाको पैदल दूरीमा धादिङको सीमा नजिक पर्छ ।

यो हत्या पनि सामान्य विवादमै भएको देखिन्छ । हत्याको आरोपमा सुरुमा ६ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले ४ जनालाई रिहा गरेर २ जनामाथि मात्रै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । जसमा सोही गाउँका धने भनिने धनबहादुर तामाङ र माइला भनिने सोमबहादुर तामाङ हिरासतमा छन् ।

धादिङबाट पक्राउ परेका उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा हत्याका कारण भने कुनै ठूलो नरहेको प्रहरीले बताएको छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानअनुसार मृतक दाजुभाइ गाउँमा पेटी ठेक्काको रुपमा काम गर्थे ।

यो पनि पढ्नुहोस

नुवाकोटमा दाजुभाइ हत्या प्रकरण : ६ जना पक्राउ, कारण खोज्दै प्रहरी

यता हत्या आरोपमा पक्राउ परेका धने र माइला भने मजदुर हुन् । ठेक्का अर्कैले पारेका भन्दै दाजुभाइले काम दिन नसक्ने बताएपछि विवाद चर्केको हत्याको अवस्थामा पुगेको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

विवाद भएपछि दाजुभाई मोटरसाइकल लिएर खोलातिर झर्छन् । बाटोमा धने र माइला बन्दुक लिएर बसेका हुन्छन् । बाटो ढुकेर भरुवा बन्दुकले दाजुभाइको हत्या गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

०००

नुवाकोटमा सामान्य विवादमा दाजुभाइको हत्या भएजस्तै ललितपुरको पाटनमा पनि सामान्य विवादमै दाजुभाइको हत्या भएको थियो ।

१५ चैतमा पाटनको कृष्ण मन्दिर परिसरमा सिर्जन नेम्वाङ र सुमित नेम्वाङ दाजुभाइको हत्या भएको थियो ।

नेम्वाङ दाजुभाइले फोन गर्दा नम्बर गलत परेर सञ्जीव नेपाली नाम गरेका व्यक्तिको मोबाइलमा फोन गएको थियो । प्रहरीका अनुसार उनीहरू एकापसमा परिचित समेत होइनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कीर्तिपुरमा दिउँसै युवक हत्या घटना : प्रहरीले गोली चलाएर समात्यो मुख्य अभियुक्त

नचिनेको नम्बरबाट फोन आएपछि उनीहरूबीच भनाभन भएको ललितपुरका एसएसपी होविन्द्र बोगटीको भनाइ छ । त्यसपछि पाटनमा भेट्न आइज भनेर एकअर्कालाई भनेपछि उनीहरू कृष्ण मन्दिर परिसरमा भेट्न पुगेका थिए ।

सोही क्रममा दुवै पक्षबीच हात हालाहाल हुँदा सञ्जीवले चक्कु प्रहार गरेर नेम्वाङ दाजुभाइको हत्या गरेका थिए ।

दाजुभाइ हत्या प्रकरणमा प्रहरीले सञ्जिव नेपालीसँगै नवलपरासीको गैंडाकोट–१ का २१ वर्षीय गगन सुनार र झापाको कमल गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय विकास लिम्बुविरुद्ध मुद्दा चलायो ।

जसमध्ये नेपालीलाई जन्मकैद सजायको माग गरियो भने अन्य दुई जनालाई मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरियो । अहिले तीनै जना पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागार चलान भएका छन् ।

दाजुभाइको ज्यान जानुको घटनामा जम्माजम्मी गलत नम्बरमा फोन गएको विषय बन्यो । गलतमा फोन गएपछि त्यसैबाट सुरु भएकाले विवादले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सम्साँझै ज्यान गुमाए ।

०००

२३ वैशाखमा दिउँसो साढे २ बजेतिर कीर्तिपुर नगरपालिका–१० पोडेटोलमा गुल्मीको धुर्कोट नगरपालिका–७ घर भई कीर्तिपुर ढलपा बस्ने २२ वर्षीय विपिन घिमिरेको हत्या भयो ।

धारिलो हतियार हतियार प्रहारपछि घिमिरे भुईंमै ढलेका थिए । कीर्तिपुर अस्पताल पुर्‍याइएकोमा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए ।

हत्या गर्ने र मारिने साथी–साथी हुन् । उनीहरूबीच विवाद बढेपछि धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कीर्तिपुरमा दिउँसै युवक हत्या घटना : प्रहरीले गोली चलाएर समात्यो मुख्य अभियुक्त

घटनास्थलको सीसीक्यामेरा फुटेजमा ६ जनाको समूह देखिन्छ । तीमध्ये एक जना (विपिन)को हत्या हुन्छ । हत्याको मुख्य कारण भने एक खिल्ली गाँजा रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गाँजाको विषयमा उनीहरुबीच विवाद भएको थियो । त्यसपछि एउटा समूहले दिउँसै हतियार प्रहार गरेर विपिनको हत्या गर्‍यो ।

घिमिरेलाई हत्या गर्ने मुख्य अभियुक्त सुजन शाहीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कीर्तिपुरकै चोभारमा गोली प्रहार गरी पक्राउ गर्‍यो । यो घटनामा अहिलेसम्म चार जना पक्राउ परेका छन् । एक जना भने अझै फरार छन् ।

काठमाडौंमै दिउँसै हतियार प्रहार गरी युवकको हत्या गरिएको यो घटनामा विषय भने कुनै ठूलो विवाद छैन । लागु औषधको विवादमा हत्या भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

०००

पोखरामा गत २५ चैतको सम्साँझै विभत्स तरिकाले सिर्जना पौडेल केसीको हत्या भयो । पृथ्वीचोकमा जुत्ता पसल सञ्चालन गर्दै आएको पौडेलमाथि खुकरी प्रहार भयो । उनी रन्थनिँदै भुँईमा ढलिन्,उनको मृत्यु भयो ।

जेठी श्रीमतीले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेपछि कृष्ण केसीले ४ वर्षअघि सिर्जनालाई विवाह गरेका थिए । २ वर्षअघि कृष्णको पनि मृत्यु भएको थियो । उनको अहिले ३ वर्षकी छोरी छन् ।

विवाह र श्रीमानको मृत्युपछि बढेको पारिवारिक कलह र अंश मुद्दाको विवादले सिर्जनाको हत्याको रुप लियो । जबकी यो हत्या आफ्नै भान्जा नै संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

०००

यी घटनाहरूले मान्छे आक्रामक बन्दै गएको सामान्य विवादमै व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा पुगेको देखाउँछ । प्रहरी अधिकारीहरु पनि विभिन्न तनाव, डिप्रेसन जस्ता कारणले मान्छे आक्रामक बन्ने बताउँछन् ।

आवेगमा विवेक गुम्दा पनि यस्ता अपराधहरू हुने गरेको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् । अचानक उत्पन्न हुने तीव्र आवेगलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा मान्छे क्रुर बन्ने र सामान्य विवादमै हत्यासम्मका घटनाहरू हुने गरेका छन् ।

सामान्य अवस्थामा मानिसले झगडा बढ्दै गएको महसुस गरेपछि यसले पछि समस्या निम्त्याउन सक्ने सोचेर आफैं समाधान गर्ने प्रयास हुन्छ ।

तर, कहिले काँहि व्यक्तित्वको समस्याले अध्याधिक आवेगमा विवेक गुम्दा वा कन्ट्रोल गर्न नसक्दा चेतनशील सोच कमजोर हुने र ठूलो दुर्घटना हुने मनोचिकित्सहरू बताउँछन् ।

प्रहरीले भने वरपरको समाज, वातावरण, संगत र डीजीटल दुनियाँले पनि मान्छेलाई आक्रामक बनाउँदै लगेको बताउने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अंश मुद्दा र कलहले एकल महिलाको बीभत्स हत्या, भाञ्जा पक्राउ
अपराध सामान्य विवाद
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित