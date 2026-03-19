+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कीर्तिपुरमा दिउँसै युवक हत्या घटना : प्रहरीले गोली चलाएर समात्यो मुख्य अभियुक्त

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले विपिन घिमिरे हत्याका मुख्य अभियुक्त सुजन शाहीलाई गोली चलाएर पक्राउ गरेको हो ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८३ वैशाख ३१ गते १९:२८
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कीर्तिपुरमा दिउँसो एक युवक विपिन घिमिरेको हत्या गरेको मुख्य अभियुक्त सुजन शाहीलाई प्रहरीले गोली चलाएर पक्राउ गरेको छ।
  • प्रहरीले २३ वैशाखमा तीन जनालाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
  • हत्या घटनामा संलग्न समूहमा साथी–साथीबीच विवादपछि धारिलो हतियार प्रहार गरेर विपिन घिमिरेको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । कीर्तिपुरमा दिउँसै एक युवकको हत्या गरेको घटनाका मुख्य अभियुक्तलाई प्रहरीलाई गोली चलाएर पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले विपिन घिमिरे हत्याका मुख्य अभियुक्त सुजन शाहीलाई गोली चलाएर पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा फरार भएका उनलाई घुँडामुनि गोली हानेर पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । गोली प्रहारबाट घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि पठाइएको छ ।

यो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको टोलीले २३ वैशाखमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला अछामको साँफेबगर नगरपालिका–४ घर भई कीर्तिपुर नगरपालिका–९ भाजंगल बस्ने २५ वर्षीय महेन्द्र शाह, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–४ घर भई कीर्तिपुर पाँगा दोबाटो बस्ने २३ वर्षीय रवीन्द्र धामी र कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिका–१ घर भई कीर्तिपुर नगरपालिका–८ सिनेमा हल बस्ने २२ वर्षीय रोशन बिष्ट पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरुविरुद्ध प्रहरीले कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर हत्याका मुख्य अभियुक्त शाही भने घटना लगत्तै फरार थिए । उनी खोजीगरिहेको प्रहरीले टोखा एरियामा फेला पारेपछि नियन्त्रण लिन खोज्दा उनी फरार भएका थिए ।

यो समूहले २३ वैशाखमा दिउँसो साढे २ बजेतिर कीर्तिपुर नगरपालिका–१० पोडेटोलमा गुल्मीको धुर्कोट नगरपालिका–७ घर भई कीर्तिपुर ढल्पा बस्ने २२ वर्षीय विपिन घिमिरेको हत्या गरेको आरोप छ ।

धारिलो हतियार हतियार प्रहारपछि घिमिरे भुईंमै ढलेका थिए । कीर्तिपुर अस्पताल पु¥याइएकोमा चिकित्कसले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए ।

हत्या गर्ने र मारिने साथी–साथी रहेको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूबीच विवाद बढेपछि धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरिएको थियो ।

घटनास्थलको सीसीक्यामेरा फुटेजमा ६ जनाको समूह देखिन्छ । तीमध्ये एक जना (विपिन)को हत्या हुन्छ । घटनास्थलमा हुनेहरूमा केही दिनअघि मात्रै हिरासतबाट छुटेका व्यक्ति समेत देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

युवक हत्या घटना
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद्‌मा चार दलको बहिष्कार, कांग्रेसको अवरोध (तस्वीरहरू)

संसद्‌मा चार दलको बहिष्कार, कांग्रेसको अवरोध (तस्वीरहरू)
एमालेले पनि गर्‍याे संसद् बैठक बहिष्कार

एमालेले पनि गर्‍याे संसद् बैठक बहिष्कार
यस्ता छन् आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)

यस्ता छन् आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)
ट्रम्पले भने- दुवैको जित, सीले भने- दुवैको हित

ट्रम्पले भने- दुवैको जित, सीले भने- दुवैको हित
सिन्धुली हिरासत घटना : प्रहरी इन्स्पेक्टर र जवानलाई विभागीय कारबाही

सिन्धुली हिरासत घटना : प्रहरी इन्स्पेक्टर र जवानलाई विभागीय कारबाही
साढे तीन अर्ब बिगोको पोखरा विमानस्थल मुद्दामा अख्तियारको दाबी के हो ?

साढे तीन अर्ब बिगोको पोखरा विमानस्थल मुद्दामा अख्तियारको दाबी के हो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित