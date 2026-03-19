विपक्षीको अवरोधपछि संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते २०:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाको बैठक ३१ वैशाख, काठमाडौंमा १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै उपस्थित हुनुपर्ने मागसहित सदन अवरोध गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने तयारी गरेसँगै विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर अवरोध गरेका हुन् ।

त्यसपछि सभामुख डीपी अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलकी सचेतक वासना थापालाई समय दिए । उनले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गरिन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने तयारी गरेसँगै विपक्षीले विरोध जनाएका हुन् ।

‘हामी दिनभर चुपचाप सुनिबस्यौँ । जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरह्यौँ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको जवाफ दिने बेलामा खै प्रधानमन्त्री ?,’ उनले भनिन्, ‘स्वयम प्रधानमन्त्रीकै अपमान हैन र हामी रुलिङ चाहन्छौं । नो इफ नो बट प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुनै पर्छ । प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म हाम्रो अवरोध यसरी नै रहिरहनेछ ।’ त्यस्तै नेकपा एमालेका ऐन महरले प्रधानमन्त्री जवाफ दिनमात्रै भए पनि उपस्थित हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेकपाका युवराज दुलालले विपक्षीले दिनभर धैर्य गरेर सदन सञ्चालनको वातावरण बनाए पनि सत्तापक्षले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताए । त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सत्तापक्षकै सांसदको पनि गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री जवाफ दिन उपस्थित हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर भाषण गर्न नभनेको र नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ दिनका लागि खोज भएको बताए ।

विपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख डीपी अर्यालले छलफल सकिसकेको र जवाफ मन्त्रीबाट लिन दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । विपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए ।

 

सदन
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

