+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपासँग रामेश्वर खनालको प्रश्न- गालीगलौजमा उत्रने जत्था किन पाल्नुपर्‍यो ?

अरिङ्गाल जत्था खडा गरेर अपार बहुमतको शासन चलाउने प्रयत्न यसअघि पनि भएको भन्दै उनले स्मरण गराएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १९:३८

३१ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्दा गालीगलौजमा उत्रने जत्था नपाल्न रास्वपा नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार फेसबुकमार्फत उनले जनताको अद्भूत विश्वास भएका नेताले त्यस्ता कार्यकर्ता किन पाल्नुपरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केही असल, चरित्रवान मित्रहरू हुनुहुन्छ । जनताको अद्भूत विश्वास छ,’ खनालले लेखेका छन्, ‘तर, स्वतन्त्र व्यक्तिले समसामयिक विचार व्यक्त गर्दा पनि जथाभावी व्यक्तिगत गाली गर्न तम्सिने जत्था किन पाल्नु पर्‍यो ?’

अरिङ्गाल जत्था खडा गरेर अपार बहुमतको शासन चलाउने प्रयत्न यसअघि पनि भएको भन्दै उनले स्मरण गराएका छन् ।

‘यस्तो प्रयत्न ठीक होइन । केही समय चल्ला, त्यसपछि मानिस निराश हुनेछन् । कृपया व्यक्तिगत गालीगलौजमा उत्रिने जत्थालाई निरस्त्र गर्नुहोस्,’ उनले भनेका छन् ।

असल विचारहरूले नै समाज विकास हुने बताउँदै खनालले गालीगलौजको दानवी चरित्रले नहुने बताएका छन् ।

रामेश्वर खनाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आउनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आउनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले साइत देखाएर शपथ लिने परम्परा कत्ति मन परेन : अर्थमन्त्री खनाल

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले साइत देखाएर शपथ लिने परम्परा कत्ति मन परेन : अर्थमन्त्री खनाल
वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री
आगामी हप्ता नयाँ सरकार बन्छ होला, मैले विश्राम लिने बेला भयो : अर्थमन्त्री खनाल

आगामी हप्ता नयाँ सरकार बन्छ होला, मैले विश्राम लिने बेला भयो : अर्थमन्त्री खनाल
अर्थमन्त्री खनालले फिर्ता गरे कूटनीतिक राहदानी

अर्थमन्त्री खनालले फिर्ता गरे कूटनीतिक राहदानी
चुनौती र संशयबीच समयमै निर्वाचन हुने वातावरण बन्यो : अर्थमन्त्री खनाल

चुनौती र संशयबीच समयमै निर्वाचन हुने वातावरण बन्यो : अर्थमन्त्री खनाल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित