डोल्पामा यार्सागुम्बा टिप्न गएका एक जनाको मृत्यु

यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि डोल्पाको पाटनमा पुगेका जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–११ निवासी ४३ वर्षीय लोकबहादुर सिंहको मृत्यु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते १८:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डोल्पाको पाटनमा यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि पुगेका जाजरकोटका ४३ वर्षीय लोकबहादुर सिंहको बिरामी भएपछि उपचारका लागि ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको छ।
  • जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–११ का सिंहको जेठ १२ गते धोबाट दुनैतर्फ ल्याउने क्रममा काइके गाउँपालिका–७ को लैनीमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

१७ जेठ, काँक्रेविहार (सुर्खेत)। यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि डोल्पाको पाटनमा पुगेका जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–११ निवासी ४३ वर्षीय लोकबहादुर सिंहको मृत्यु भएको छ ।

डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका–३ धो–टास्कीको तीनजङ्खोला पाटनमा यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि पुगेका सिंह बिरामी भएपछि उपचारका लागि सदरमुकाम ल्याउँदै गर्दा काइके गाउँपालिका–७ को लैनीमा आज मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बिरामी भएर जेठ १२ गते धोबाट दुनैतर्फ आउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी निरीक्षक टोपेन्द्र बुढामगरले जानकारी दिए ।

डोल्पा निधन यार्सागुम्बा संकलन
हावाहुरीले विद्यालयको छाना उडायो, चौरमा कक्षा चलाउनुपर्ने बाध्यता

यार्सा संकलन गर्न विद्यार्थी पाटन लागेपछि डोल्पाका विद्यालय बन्द

डोल्पामा लेक लागेका बिरामीको हेलिकप्टरबाट उद्धार

डोल्पामा सरकारी कार्यालयले नै तिरेनन् खानेपानी महसुल

डोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर

डोल्पामा असिनासहितको पानीले स्याउका बिरुवामा क्षति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

