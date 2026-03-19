रविको भारत भ्रमणबारे भाजपाले दियो औपचारिक जानकारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भोलि भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
- भाजपा विदेश विभागका प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेले विज्ञप्ति जारी गरी लामिछानेको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिएका छन् ।
- नयाँदिल्लीमा हुने भेटवार्तामा दुई दलबीच संगठनात्मक अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका विषयमा विचार आदानप्रदान हुनेछ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।
भाजपा विदेश विभागका प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भ्रमणको जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
लामिछाने भोलि भारत जाने कार्यक्रम छ । भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा उक्त टोली भ्रमणमा जान लागेको चौथाइवाले उल्लेख गरेका छन् । सभापति लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नयाँदिल्लीमा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
विज्ञप्तिमा रास्वपा र भाजपाबीच दलगत सम्बन्ध तथा संवादको सुरुआत गर्ने, साथै संगठनात्मक अभ्यास, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनमुखी राजनीतिक पहुँचका विषयमा विचार आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले भ्रमण आयोजना गरिएको उल्लेख छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4