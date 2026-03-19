+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मतदाता नामावली विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते २२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भई आएको मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
  • कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलहरूको अवरोधबीच उक्त संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

आइतबार साँझ बसेको प्रतिनिधिसभाको तेस्रो बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकको संशोधनमाथि विचार गर्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त भएको संशोधन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

विपक्षी दलहरूको अवरोधबीच सभामुख अर्यालले उक्त संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।

मतदाता नामावली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
मतदाता नामावली संशोधन विधेयकमा ३ संशोधन प्रस्ताव

मतदाता नामावली संशोधन विधेयकमा ३ संशोधन प्रस्ताव
मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत

मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत
मतदाता नामावलीमा अनलाइन नाम दर्ता गर्ने बढे

मतदाता नामावलीमा अनलाइन नाम दर्ता गर्ने बढे
आजदेखि मतदाता नामावली संकलन सुरु हुँदै

आजदेखि मतदाता नामावली संकलन सुरु हुँदै
चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक हुने

चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक हुने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित