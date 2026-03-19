रास्वपा काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो अधिवेशन सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते ११:२१

१८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको छ ।

धुम्बाराहीमा सुरु भएको अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । नयाँ समितिको सभापतिमा शशी पन्त, गणपति लाल श्रेष्ठ र बिना तामाङले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरमा कुल ५२४ प्रतिनिधि संख्या रहेका छन् । उनीहरुले मतदान गर्नेछन् ।

निर्वाचनका लागि सन्तोष काफ्लेको संयोजकत्वमा सौरभ बस्नेत र स्वयंवर खड्का सदस्य रहेको निर्वाचन समिति बनाइएको छ ।

महानगर सभापति शशी पन्तका अनुसार संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली अधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका रास्वपा
काठमाडौं महानगरको छात्रवृत्ति परीक्षाको प्रारम्भिक नतिजामा १४ हजार बढी उत्तीर्ण

क्रिकेट, ब्याडमिन्टन र पौडी प्रतियोगिताका सञ्चालन गर्न महानगरपालिका र विधागत संघहरुका बिच सम्झौता

गोरखा मिडियालाई घर खाली गर्न १५ दिने म्याद, ग्यालेक्सी टिभीका सामान लिलाम गर्ने चेतावनी

कार्यवाहक मेयर डंगोल र सिंगापुरका डेपुटी एम्बेस्डरबीच शिष्टाचार भेट

वडाबाट केन्द्र आएका फाइल ७ दिनभित्र निर्णय गर्न कार्यवाहक मेयर डंगोलको निर्देशन

६ तस्वीरमा खुलामञ्चको सौन्दर्य

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

