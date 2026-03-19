काठमाडौं । काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फहराइएको छ । युथ कन्क्लेभको प्रतिनिधिकारूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका मिङ्मा डेभिड शेर्पाले गत बुधबार सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याएका हुन् । शेर्पा ९ दिन लगाएर सगरमाथा आरोहण गरेर काठमाडौं फर्किसकेका छन् ।
काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा बुधबार ५ बजेर ४० मिनेटमा सगरमाथा चुचुरोमा फहराइएको युथ कन्क्लेभका एक प्रतिनिधि प्रतिक खतिवडाले जानकारी दिए । सगरमाथा झण्डा फहराएपछि नेपाली युवाहरूको आशा, सपना र भावनालाई विश्वको शिखरमा पुर्याएकोप्रति एलिट एक्सेडलाई युथ कन्क्लेभले परिवारले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
हजारौं युवाहरूले बोकेको सपना सगरमाथा सम्म पुगेको उनीहरूले बताए । काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा सगरमाथामा उभिएको देख्न पाउनु गौरवको विषय भएको प्रतीक खतिवडाले बताए ।
आईटी क्षेत्रमा काम गर्दै आएको युथ कन्क्लेभ २०१९ मा दर्ता भएको थियो । यसले इन्टरनेट टेक्नोलोजिका विभिन्न आयाममा काम गर्दै आएको छ ।
