+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा सगरमाथामा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते ७:२६

काठमाडौं । काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फहराइएको छ । युथ कन्क्लेभको प्रतिनिधिकारूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका मिङ्मा डेभिड शेर्पाले गत बुधबार सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याएका हुन् । शेर्पा ९ दिन लगाएर सगरमाथा आरोहण गरेर काठमाडौं फर्किसकेका छन् ।

काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा बुधबार ५ बजेर ४० मिनेटमा सगरमाथा चुचुरोमा फहराइएको युथ कन्क्लेभका एक प्रतिनिधि प्रतिक खतिवडाले जानकारी दिए । सगरमाथा झण्डा फहराएपछि नेपाली युवाहरूको आशा, सपना र भावनालाई विश्वको शिखरमा पुर्याएकोप्रति एलिट एक्सेडलाई युथ कन्क्लेभले परिवारले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।

हजारौं युवाहरूले बोकेको सपना सगरमाथा सम्म पुगेको उनीहरूले बताए । काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा सगरमाथामा उभिएको देख्न पाउनु गौरवको विषय भएको प्रतीक खतिवडाले बताए ।

आईटी क्षेत्रमा काम गर्दै आएको युथ कन्क्लेभ २०१९ मा दर्ता भएको थियो । यसले इन्टरनेट टेक्नोलोजिका विभिन्न आयाममा काम गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं युथ कन्क्लेभ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अस्थिर बने हिमालबाट उत्पन्न नदी, नेपाल र भारतमा ‘महासंकट’को चेतावनी

अस्थिर बने हिमालबाट उत्पन्न नदी, नेपाल र भारतमा ‘महासंकट’को चेतावनी
नेपाल थारु संघको अध्यक्षमा शिवनारायण

नेपाल थारु संघको अध्यक्षमा शिवनारायण
विद्युतीय गाडीमा फेरिएको कर संरचनाले मूल्यमा कति पार्छ फरक ?

विद्युतीय गाडीमा फेरिएको कर संरचनाले मूल्यमा कति पार्छ फरक ?
ग्याङ बनाएर अशान्ति फैलाउने २५ युवा २१ मोटरसाइकलसहित पक्राउ

ग्याङ बनाएर अशान्ति फैलाउने २५ युवा २१ मोटरसाइकलसहित पक्राउ
टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति, पर्यटकलाई सहज

टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति, पर्यटकलाई सहज
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाँदै, भाजपा नेतृत्वलाई भेट्ने

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाँदै, भाजपा नेतृत्वलाई भेट्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित