विद्युतीय गाडीमा फेरिएको कर संरचनाले मूल्यमा कति पार्छ फरक ?

सरकारले सबै मूल्यका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । २.५० प्रतिशतदेखि १ सय ३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क घोषणा गरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते ७:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले नयाँ बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा ब्याट्री क्षमताका आधारमा नभई भन्सार मूल्यलाई आधार मानेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
  • नयाँ व्यवस्था अनुसार सबै विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र मूल्यका आधारमा २.५० देखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ ।
  • यस नयाँ कर प्रणालीका कारण ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय गाडीमा कुल करको दर २२७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडी (ईभी) मा परिवर्तन गरेको कर संरचनाले साविकको मूल्यमा सामान्य फेरबदल हुने भएको छ ।

सरकारले यसअघि ब्याट्री तथा इन्जिन क्षमताका आधारमा भन्सार महसुल सहित सरकारले कर असुल गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ईभीमा अब भन्सार मूल्य आधार मानेर कर निर्धारण गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन् ।

सरकारले सबै मूल्यका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । २.५० प्रतिशतदेखि १ सय ३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क घोषणा गरिएको छ ।

यसबाहेक समान ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कायमै छ । सरकारले ईभीमा यसअघि लाग्दै आएको अन्त:शुल्क झिकेर नयाँ कर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको हो ।

यसबाट ३ सय किलोवाटभन्दा माथि क्षमताका विद्युतीय कारमा सरकारले लिने कर कुल २ सय २७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अर्थात्, ५० लाख भन्सार मूल्यको विद्युतीय सवारी किन्दा अब उपभोक्ताले २ सय २७ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनुपर्छ ।

अटोमोबाइल व्यवसायीका अनुसार यसअघि सबैभन्दा माथिल्लो तहको कर संरचना विद्युतीय कार किन्दा मूल्यमा अधिकतम २ सय २० प्रतिशत बराबर कर लाग्ने गरेको छ । यस अनुसार नयाँ कर संरचना अनुसार मूल्य ७ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने देखिएको छ ।

साविकको कर संरचना अनुसार ईभीमा सरकारले ३ सय किलोवाटभन्दा माथि भन्सार महसुल ८० प्रतिशत तोकिएको थियो । त्यसमा अन्त:शुल्क ५० प्रतिशत थियो । सडक विकास शूल्क ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत भ्याटसमेत सोही संरचनामा समावेश थियो । सोही अनुसार साविकमा ३ सय किलोवाट माथिको गाडी खरिदमा अधिकतम २ सय २९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको थियो ।

कार, जिपतर्फ यस वर्ष सरकारले सबैभन्दा कम २० लाखसम्मको मूल्यमा कर निर्धारण गरेको छ । यी मूल्यका कारमा अधिकतमा ४६ प्रतिशतसम्म मात्र कर लाग्ने छ । किनकि, समान २० प्रतिशत भन्सार महसुल सबै मूल्यका कारणमा राखिएको छ ।

तर, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क भने उक्त तहको मूल्यका गाडीमा २.५० प्रतिशतमात्र लाग्ने छ । यसबाहेक ५ प्रतिशत सडक विकास दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट जोडिन्छ । यसअघि सबैभन्दा तल्लो तहको कर संरचनामा समावेश ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ४३ प्रतिशत बराबर कर लाग्ने गरेको थियो ।

साविकमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क, ५ प्रतिशत सडक विकास दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको थियो ।

विद्युतीय कारमा लाग्ने करको तुलनात्मक विवरण

पुरानो कर संरचना अनुसार (प्रतिशत)

क्षमता भन्सार अन्तशूल्क सडक दस्तुर भ्याट मूल्यमा वास्तविक असर
५० किलोवाटसम्म १५ १३ ४३
५०–१०० किलोवाटसम्म २० १५ १३ ६४
१००–२०० किलोवाटसम्म ३० २० १३ ८५
२००–३०० किलोवाटसम्म ६० ३५ १३ १५६
३०० किलोवाट माथि ८० ५० १३ २२०

नयाँ कर संरचना अनुसार (प्रतिशत)

मूल्य भन्सार सीआइआइएफ सडक दस्तुर भ्याट मूल्यमा वास्तविक असर
२० लाखसम्म २० २.५० १३ ४६
२०–३० लाखसम्म २० २० १३ ७१
३०–४० लाखसम्म २० ३५ १३ ९२
४०–५० लाखसम्म २० ९० १३ १७१
५० लाख माथि २० १३० १३ २२७

बस र माइक्रोमा के हुन्छ ?

अटोमोबाइल व्यवसायीका अनुसार विद्युतीय बस र माइक्रोमा भने  नयाँ कर संरचनाले मूल्यमा ठूलो अन्तर पार्ने छैन । अब २५ सिट क्षमताभन्दा माथिका ईभी बस र माइक्रोमा कुल १८.७२ प्रतिशत बराबर कर तिर्नुपर्ने छ ।

यसअघि १६.९८ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने थियो । यसअघि मिनिबस (१५–२५ सिट) र माइक्रोबस (११–१४ सिट) मा क्रमश: १६.९८ प्रतिशत र २७.४१ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेमा अब यी दुई सेग्मेन्ट (११–२५ सिट) का सवारीसाधनका हकमा ३०.५९ प्रतिशत हाराहारी कर लाग्ने छ ।

सरकारले नयाँ कर संरचनामा १० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ शुल्क, २.५० प्रतिशत सडक विकास दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने छ । १० सिटसम्मका सवारीसाधनमा यसअघि ४३.२७ प्रतिशतसम्म रहेको कर नयाँ संरचनामा समेत सोही लागु हुनेछ ।

व्यापारिक प्रयोजनका अन्य ईभीका हकमा दूध बोक्ने ट्यांकरको मूल्य घट्ने भएको छ । साविकमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकोमा त्यस्तो महसुल नयाँ बजेटले हटाएको छ । साथै, सडक विकास दस्तुर समेत २.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । स्वच्छ शुल्क भने ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अन्य व्यापारिक प्रयोजनका सवारीको मूल्यमा समेत ठूलो अन्तर पर्ने छैन ।

