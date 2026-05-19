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विश्वकपको गीतमा नेपाली बालबालिकाले बनाएको रिल्सलाई शकिराले सेयर गरिन्

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १३:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पपस्टार शकिराले फिफा विश्वकप २०२६ को प्रवर्धन गीत 'दाइ दाइ' मा नेपाली बालबालिकाले बनाएको नृत्यसहितको रिल्स इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी छन् ।
  • उनले नेपाली बालिका आयुषी ढकालसहित विश्वका विभिन्न देशका बालबालिकाले बनाएका आकर्षक रिल्सहरू इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी हुन् ।
  • विश्वकप फुटबल नजिकिँदै गर्दा कोलम्बियन पपस्टार शकिराको यस नयाँ गीतले विश्वभर चर्चा बटुलिरहेको छ ।

काठमाडौं । पपस्टार शकिराले आफूले गाएको फिफा विश्वकप २०२६ को प्रवर्धनबारेको गीत ‘दाइ दाइ’मा नेपाली बालबालिकाले बनाएको आकर्षक नृत्यसहितको रिल्सलाई सेयर गरेकी छन् ।

इन्स्टाग्राममार्फत उनले नेपाली बालिका आयुषी ढकालसहितका बालबालिकाले बनाएको रिल्सलाई सेयर गरेकी हुन् । उनले उक्त गीतमा रिल्स बनाउने अन्य मुलुकका बालबालिकाले बनाएका गीत पनि सेयर गरेकी छन् ।

विश्वकप फुटबल सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा नेपालमा समेत यसको ज्वरो सुरु भएको छ भने शकिराको उक्त गीतले विश्वब्यापी चर्चा बटुलिरहेको छ । केही साताअघि कोलम्बियन पपस्टारले गीत ल्याएकी थिइन् ।

फिफाले यसपटक विश्वचर्चित ब्यान्ड र संगीतकर्मीलाई प्रवर्धनदेखि उद्घाटन, हाफटाइम र क्लोजिङ समारोहमा सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि अनुबन्धित गरिसकेको छ ।

शकिरा
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