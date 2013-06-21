+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मध्यपूर्व तनाव : भारतमा धमाधम कन्सर्ट स्थगित हुँदै, शकिराको पनि रोकियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १४:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्वप्रसिद्ध पप गायिका शकिराको भारतमा हुने भनिएको कन्सर्ट इरान-इजरायल युद्धका कारण स्थगित गरिएको छ।
  • आयोजकले टिकट खरिदकर्तालाई ५ देखि ७ कार्यदिनभित्र रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिएका छन्।
  • शकिराको कन्सर्ट अप्रिल १०-११ मा मुम्बई र अप्रिल १५ मा दिल्लीमा आयोजना हुने तय गरिएको थियो।

मुम्बई । ग्रामी पुरस्कार विजेता विश्वप्रसिद्ध पप गायिका शकिराको भारतमा हुने भनिएको कन्सर्ट स्थगित गरिएको छ । केही समयअघि मात्र यसको घोषणा गरिएको थियो र फ्यान पनि उनको कमब्याकलाई लिएर निकै उत्साहित थिए । तर कन्सर्ट स्थगित भएपछि धेरै फ्यान निराश छन् ।

आयोजकले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै इरान-इजरायल युद्धका कारण हालका लागि कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताएका छन् । नयाँ मिति भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भारतमा शकिराको कन्सर्ट स्थगित भएपछि फ्यानको उत्साहमा पनि असर परेको छ । ‘डिस्ट्रिक्ट’ ले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै हालको भूराजनीतिक अवस्था र क्षेत्रीय तनावका कारण ‘फिडिङ इन्डिया’ अन्तर्गत हुने कन्सर्ट अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । फ्यान, कलाकार र प्रोडक्सन टिमको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको पनि उल्लेख छ ।

‘डिस्ट्रिक्ट’ ले छिट्टै नयाँ मिति सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ । साथै, जसले टिकट खरिद गरेका छन्, उनीहरूलाई मूल भुक्तानी माध्यममै फिर्ता गरिने पनि जनाएको छ । आयोजकका अनुसार, कलाकारको टोलीसँग समन्वय गरेर नयाँ मिति तय गर्ने तयारी भइरहेको छ । कुनै ठोस निर्णय भएलगत्तै सबैलाई जानकारी गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यससँगै, थप जिज्ञासा भएमा सोध्न मिल्ने गरी एउटा इमेल ठेगानासमेत उपलब्ध गराइएको छ, जहाँ इच्छुक व्यक्तिले आफ्ना प्रश्न पठाउन सक्नेछन् । पोस्टमा ५ देखि ७ कार्यदिनभित्र टिकट खरिदकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, सबैलाई धैर्य राख्न अनुरोध गर्दै नयाँ मिति तय हुनेबित्तिकै जानकारी गराइने पनि बताइएको छ ।

यसअघि पनि अमेरिकी-इरान तनावका कारण कान्ये वेस्टको कन्सर्ट दुई महिनाका लागि स्थगित गरिएको थियो । मार्च २९ मा नयाँ दिल्लीमा हुने तय भएको उनको प्रस्तुति अब मे २३ मा आयोजना गरिने भएको छ ।

शकिराको कन्सर्ट ‘फिडिङ इन्डिया कन्सर्ट’ अन्तर्गत जोमाटो र ‘डिस्ट्रिक्ट’को सहकार्यमा आयोजना हुने तय गरिएको थियो । यो कार्यक्रम अप्रिल १०-११ मा मुम्बई र अप्रिल १५ मा दिल्लीमा हुने थियो । सन् २००७ पछि भारतमा शकिराको प्रस्तुति हुन लागेको हुँदा फ्यान निकै उत्साहित थिए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
मध्यपूर्व तनाव शकिरा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानी विदेश मन्त्री भन्छन्- हामी तीन हजार वर्ष पुरानो कहानीमा नयाँ अध्याय लेख्दैछौँ
अमेरिकी सेनाको दाबी- होर्मुजमा धम्की दिने इरानको क्षमता कमजोर पारिसक्यौँ
अमेरिकी एफ–३५ लडाकु विमानको आपतकालीन अवतरण, चालकको अवस्था स्थिर
इरान तनावपछि चीनले ऊर्जा संकटको सामना कसरी गरिरहेको छ ?
नेपाली व्यवसायी ‘बिलखबन्द’ मा, ९० प्रतिशतसम्म घट्यो व्यापार
इरानको परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा खसालियो ‘प्रोजेक्टाइल’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित