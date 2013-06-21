+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी एफ–३५ लडाकु विमानको आपतकालीन अवतरण, चालकको अवस्था स्थिर

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै करिब १०० मिलियन डलर मूल्य पर्ने उक्त विमान इरानको आक्रमणमा परेको हुनसक्ने जनाएको छ । एफ–३५ लडाकु विमान सन् २०१८ देखि युद्धमा प्रयोग हुँदै आएको भए पनि आक्रमणबाट प्रभावित भएको पुष्टि भएको घटना यसअघि सार्वजनिक भएको छैन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते ६:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाको एफ–३५ लडाकु विमानले इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्वस्थित सैन्य अड्डामा आपतकालीन अवतरण गरेको छ र पाइलटको अवस्था स्थिर छ।
  • इरानसँगको द्वन्द्वमा कम्तीमा १३ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु र १ हजार ४४४ इरानीको मृत्यु भएको छ भने घाइतेको संख्या पनि धेरै छ।
  • अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले इरानविरुद्धको अभियानका उद्देश्यहरू यथावत् रहेको र कुनै निश्चित समयसीमा नरहेको स्पष्ट पारे।

काठमाडौं । इरानमाथि आक्रमण गर्न गएको अमेरिकाको एक एफ–३५ लडाकु विमानले मध्यपूर्वस्थित एक सैन्य अड्डामा आपतकालीन अवतरण गरेको छ । सो विमान इरानको आक्रमणमा परेको अनुमान गरिए पनि पुष्टि भएको छैन ।

अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूका अनुसार विमान सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको छ भने पाइलटको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै इरानमाथि लडाकु मिसन सम्पन्न गरेपछि विमानले क्षेत्रीय अड्डामा आपतकालीन अवतरण गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘विमान सुरक्षित अवतरण भएको छ र पाइलटको अवस्था स्थिर छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै करिब १०० मिलियन डलर मूल्य पर्ने उक्त विमान इरानको आक्रमणमा परेको हुन सक्ने जनाएको छ । तर अमेरिकी पक्षले आपतकालीन अवतरणको स्पष्ट कारण अझै खुलाएको छैन ।

अल जजिराका अनुसार एफ–३५ स्टेल्थ लडाकु विमान सन् २०१८ देखि युद्धमा प्रयोग हुँदै आएको भए पनि आक्रमणबाट प्रभावित भएको पुष्टि भएको घटना यसअघि सार्वजनिक भएको छैन ।

मार्च १ मा भने अमेरिकी तीन वटा एफ–१५ इ स्ट्राइक इगल विमानहरु  कुवेती एफ/ए–१८ द्वारा ‘फ्रेन्डली फायर’ मा खसालिएका थिए । सबै ६ जना चालकदल सदस्य सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्कन सफल भएका थिए ।

यसैबीच इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सले एक अमेरिकी विमानलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ ।

फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको द्वन्द्वयता अमेरिकाले करिब १२ वटा एमक्यू–९ रिपर ड्रोन गुमाएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । साथै, साउदी अरेबियास्थित एक अड्डामा इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट इन्धन भर्ने पाँच वटा विमान क्षतिग्रस्त भएको पनि बताइएको छ, यद्यपि यी विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन् ।

अहिलेसम्म इरानसँगको युद्धमा कम्तीमा १३ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ भने करिब २०० जना घाइते भएका छन् । इरानतर्फ भने १ हजार ४४४ जनाको मृत्यु र १८ हजार ५५१ जना घाइते भएको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

अमेरिकी लक्ष्य यथावत्

अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले इरानविरुद्धको युद्धमा आफ्नो देशका उद्देश्यहरू सुरुदेखि जस्तै यथावत् रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार अमेरिकाले हालसम्म इरानभित्र ७,००० भन्दा बढी लक्ष्यमा आक्रमण गरिसकेको छ भने ४० भन्दा बढी बम बिछ्याउने जहाज र ११ वटा पनडुब्बीलाई निशाना बनाएको छ ।

‘हाम्रा उद्देश्यहरू पहिलो दिनदेखि जस्तै छन्– इरानका क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण प्रणाली नष्ट गर्नु, रक्षा औद्योगिक संरचना र नौसैनिक क्षमतामा क्षति पुर्‍याउनु र उसलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु,’ उनले भनेका छन् ।

अभियान कहिलेसम्म चल्ने भन्ने कुनै निश्चित समयसीमा नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अमेरिका इरान तनाव एफ–३५ लडाकु विमान मध्यपूर्व तनाव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युद्धको निसानामा ठूला इन्धन भण्डारहरू, अमेरिकामै विरोध

युद्धको निसानामा ठूला इन्धन भण्डारहरू, अमेरिकामै विरोध
इरान युद्ध : अमेरिकाद्वारा आफ्ना नागरिकलाई मध्यपूर्वका १४ देश छाड्न निर्देशन

इरान युद्ध : अमेरिकाद्वारा आफ्ना नागरिकलाई मध्यपूर्वका १४ देश छाड्न निर्देशन
बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमाथि इरानद्वारा मिसाइल आक्रमण

बगदादस्थित अमेरिकी दूतावासमाथि इरानद्वारा मिसाइल आक्रमण
खार्ग द्वीपमा आक्रमणको खबरपछि इरानले दियो अमेरिकालाई चेतावनी

खार्ग द्वीपमा आक्रमणको खबरपछि इरानले दियो अमेरिकालाई चेतावनी
इरानसँगको युद्धका विषयमा ट्रम्प र भान्सबीच मतभेद

इरानसँगको युद्धका विषयमा ट्रम्प र भान्सबीच मतभेद
रुस र इरानका राष्ट्रपतिबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो छलफल ?

रुस र इरानका राष्ट्रपतिबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो छलफल ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित