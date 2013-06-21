अमेरिकी एफ–३५ लडाकु विमानको आपतकालीन अवतरण, चालकको अवस्था स्थिर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकाको एफ–३५ लडाकु विमानले इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्वस्थित सैन्य अड्डामा आपतकालीन अवतरण गरेको छ र पाइलटको अवस्था स्थिर छ।
- इरानसँगको द्वन्द्वमा कम्तीमा १३ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु र १ हजार ४४४ इरानीको मृत्यु भएको छ भने घाइतेको संख्या पनि धेरै छ।
- अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले इरानविरुद्धको अभियानका उद्देश्यहरू यथावत् रहेको र कुनै निश्चित समयसीमा नरहेको स्पष्ट पारे।
काठमाडौं । इरानमाथि आक्रमण गर्न गएको अमेरिकाको एक एफ–३५ लडाकु विमानले मध्यपूर्वस्थित एक सैन्य अड्डामा आपतकालीन अवतरण गरेको छ । सो विमान इरानको आक्रमणमा परेको अनुमान गरिए पनि पुष्टि भएको छैन ।
अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूका अनुसार विमान सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको छ भने पाइलटको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै इरानमाथि लडाकु मिसन सम्पन्न गरेपछि विमानले क्षेत्रीय अड्डामा आपतकालीन अवतरण गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘विमान सुरक्षित अवतरण भएको छ र पाइलटको अवस्था स्थिर छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै करिब १०० मिलियन डलर मूल्य पर्ने उक्त विमान इरानको आक्रमणमा परेको हुन सक्ने जनाएको छ । तर अमेरिकी पक्षले आपतकालीन अवतरणको स्पष्ट कारण अझै खुलाएको छैन ।
अल जजिराका अनुसार एफ–३५ स्टेल्थ लडाकु विमान सन् २०१८ देखि युद्धमा प्रयोग हुँदै आएको भए पनि आक्रमणबाट प्रभावित भएको पुष्टि भएको घटना यसअघि सार्वजनिक भएको छैन ।
मार्च १ मा भने अमेरिकी तीन वटा एफ–१५ इ स्ट्राइक इगल विमानहरु कुवेती एफ/ए–१८ द्वारा ‘फ्रेन्डली फायर’ मा खसालिएका थिए । सबै ६ जना चालकदल सदस्य सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्कन सफल भएका थिए ।
यसैबीच इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सले एक अमेरिकी विमानलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ ।
फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको द्वन्द्वयता अमेरिकाले करिब १२ वटा एमक्यू–९ रिपर ड्रोन गुमाएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । साथै, साउदी अरेबियास्थित एक अड्डामा इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट इन्धन भर्ने पाँच वटा विमान क्षतिग्रस्त भएको पनि बताइएको छ, यद्यपि यी विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन् ।
अहिलेसम्म इरानसँगको युद्धमा कम्तीमा १३ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ भने करिब २०० जना घाइते भएका छन् । इरानतर्फ भने १ हजार ४४४ जनाको मृत्यु र १८ हजार ५५१ जना घाइते भएको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
अमेरिकी लक्ष्य यथावत्
अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले इरानविरुद्धको युद्धमा आफ्नो देशका उद्देश्यहरू सुरुदेखि जस्तै यथावत् रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार अमेरिकाले हालसम्म इरानभित्र ७,००० भन्दा बढी लक्ष्यमा आक्रमण गरिसकेको छ भने ४० भन्दा बढी बम बिछ्याउने जहाज र ११ वटा पनडुब्बीलाई निशाना बनाएको छ ।
‘हाम्रा उद्देश्यहरू पहिलो दिनदेखि जस्तै छन्– इरानका क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण प्रणाली नष्ट गर्नु, रक्षा औद्योगिक संरचना र नौसैनिक क्षमतामा क्षति पुर्याउनु र उसलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु,’ उनले भनेका छन् ।
अभियान कहिलेसम्म चल्ने भन्ने कुनै निश्चित समयसीमा नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
