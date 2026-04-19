दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णयको राप्रपाद्वारा स्वागत

२६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाइ बधाइ तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।
‘दरबार हत्याकाण्डको निष्पक्ष र गहन छानबिन गर्ने प्रतिबद्धताको हार्दिक स्वागत गर्दछु’, शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सत्यतथ्य उजागर गर्न घटनाकालमा जिम्मेवार पदमा रहेका सबै सरोकारवालाहरू, विशेषगरी तत्कालीन गृहमन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामचन्द्र पौडेल ज्युलगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइ निष्पक्ष छानबिन गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4