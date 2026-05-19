गुगल नोटबुकएलएममा जेमिनी ३.५ अपग्रेड, एआईले आफैं इन्टरनेट खोजेर डकुमेन्ट र चार्ट बनाइदिने

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- गुगलले आफ्नो एआई अनुसन्धान तथा नोट लेख्ने टुल 'नोटबुकएलएम' लाई अपडेट गरी मुख्य मोडल 'जेमिनी ३.५' मा सञ्चालन गर्न शुरू गरेको छ।
- नयाँ अपडेटसँगै प्रयोगकर्ताले सुरुमै फाइल अपलोड नगरी सिधै च्याट गर्न र विभिन्न ढाँचामा सामग्रीहरू डाउनलोड गर्न सक्नेछन्।
- यो सुविधा तत्काल 'गुगल एआई अल्ट्रा' र वर्कस्पेस बिजनेस ग्राहकका लागि उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ।
गुगलले आफ्नो एआईमा आधारित रिसर्च तथा नोट लेख्ने टुल ‘नोटबुकएलएम’ मा महत्त्वपूर्ण अपडेटको घोषणा गरेको छ। यस नयाँ अपडेटसँगै अब यो प्रणाली मुख्य मोडलका रूपमा ‘जेमिनी ३.५’ मा सञ्चालन हुनेछ।
यसका साथै गुगलले यसमा आफ्नो ‘एन्टिग्रेभिटी’ प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर क्षमताहरू पनि थपेको छ। यो नयाँ विशेषताले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्न र विभिन्न स्वरूपमा फाइलहरू तयार पार्न मद्दत गर्नेछ। यो गुगलले आफ्नो सर्च उत्पादनहरूमा कोडिङ क्षमता थपेर प्रश्नोत्तर प्रणालीलाई अझ सान्दर्भिक बनाए जस्तै प्रविधि हो।
यस नयाँ अपडेटपछि प्रयोगकर्ताले कुनै पनि नयाँ प्रोजेक्टका बारेमा यो एपसँग सिधै च्याट सुरु गर्न सक्नेछन्। एपले गुगल सर्च र आफ्नो अनुसन्धान क्षमताको प्रयोग गरी आवश्यक डाटाहरू खोज्न विभिन्न स्रोतहरूको सुझाव दिनेछ। यसले गर्दा प्रयोगकर्तालाई आफ्नो नलेज बेस निर्माण गर्न सजिलो हुनेछ।
यो नयाँ विशेषताले गर्दा प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न भाषामा रहेका प्राथमिक स्रोतहरू पत्ता लगाउन र सम्बन्धित लेखकका नयाँ सामग्रीहरू सहजै खोज्न सक्नेछन्। यसअघि नोटबुकएलएम प्रयोग गर्न प्रयोगकर्ता आफैँले सुरुमै आफ्ना डकुमेन्ट वा स्रोतहरू अपलोड गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
अब प्रयोगकर्ताले नोटबुकएलएमलाई विस्तृत निर्देशन दिएर आफूलाई चाहिने ढाँचामा सामग्रीहरू उत्पादन गर्न लगाउन सक्छन्। यसरी तयार भएका सामग्रीहरूलाई सोही एपभित्रै एडिट गर्ने सुविधा पनि थपिएको छ। यो टुलले अब विभिन्न किसिमका फाइलहरू एक्सपोर्ट गर्ने सुविधा दिन्छ।
यस अन्तर्गत पीएनजी र एसभीजी फर्म्याटमा डेटा भिजुअलाइजेसन र चार्टहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। कागजातका लागि पीडीएफ, डक्स, माक्रडाउन र टेक्स्ट फाइलहरू उपलब्ध छन्। त्यसैगरी सीएसभी र जेसन जस्ता स्ट्रक्चर डेटाका साथै माइक्रोसफ्ट एक्सेल र पावरपोइन्ट फाइलहरू पनि यसबाट सिधै निकाल्न मिल्छ।
गुगलले गत वर्ष व्यवस्थित अनलाइन अनुसन्धानका लागि ‘डिप रिसर्च’ मोड ल्याएको थियो। अहिले थपिएको नयाँ विशेषताले गर्दा नोटबुकएलएमले च्याटमै आफूले दिएको उत्तर कुन-कुन प्रक्रिया र चरणहरू पार गरेर तयार पारेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ। यसले गर्दा प्रयोगकर्ताले एआईले दिएको उत्तरको सत्यता र विश्वसनीयता सजिलै जाँच्न सक्नेछन्।
गुगलका अनुसार, यी सुविधाहरू ‘गुगल एआई अल्ट्रा’ प्रयोगकर्ता र एआई अल्ट्रा तथा एआई एक्सपान्डेड पहुँच भएका सबै वर्कस्पेस बिजनेस ग्राहकहरूका लागि उपलब्ध भइसकेका छन्। आगामी दिनमा यो सेवा अन्य साधारण प्रयोगकर्ताका लागि पनि बिस्तारै उपलब्ध गराइने गुगलले जनाएको छ।
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