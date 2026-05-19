कांग्रेसले बोलाएको विपक्षी दलको बैठक सुरु, को-को छन् सहभागी ?

२६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले बोलाएको विपक्षी दलको बैठक सुरु भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक सुरु भएको हो ।
बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, प्रमुख सचेतक वासना थापा, सचेतक निश्कल राई, नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, दलको उपनेता पद्मा अर्याल र प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट खुश्बु ओलीसहितका नेता सहभागी छन् ।
आज विपक्षी दलको अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेसले अहिले विपक्षी दलको बैठक बोलाएको हो ।
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