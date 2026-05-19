0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसले भन्यो- चार लाख १७ हजार सदस्यता अद्यावधिक, अवरोध भए केन्द्रमा भन्नु

निर्णयमा सदस्यता अद्यावधिकको समय जेठ २८ नै अन्तिम रहेको भनिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते २१:३८

२५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सोमबार साँझ ५ बजेसम्म चार लाख १७ हजार ७५३ जनाले डिजिटल माध्यमबाट सदस्यता अद्यावधिक भएको जनाएको छ । यस्तै थप ९८ हजार १४३ जना अद्यावधिक फाराम पेस गरेको पनि दाबी गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् । उनको विज्ञप्तिमा  अद्यावधिक गर्न योग्य ७ लाख ८२ हजार २०९  क्रियाशील सदस्य रहेको भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर सदस्यता अद्यावधिक सम्बन्धमा ८ र नयाँ सदस्यता सम्बन्धमा विभिन्न दुई वटा निर्णय भएको पनि उल्लेख छ ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र अर्का महामन्त्री गुरुराज घिमिरे पनि उपस्थित रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेखित निर्णयमा सदस्यता अद्यावधिकको समय जेठ २८ नै अन्तिम रहेको भनिएको छ । यस्तै १५ औं महाधिवेशन पूर्णत: प्रविधिमा आधारित बनाइने भन्दै सबै क्रियाशील सदस्यको सदस्यता अद्यावधिक अनिवार्य रहेको भनिएको छ ।

यस्तै, सदस्यता अद्यावधिक गर्नबाट कुनै तहबाट अवरोध भएमा केन्द्रीय कार्यालयमा सिधै सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, अनुशासन समितिको कारबाहीमा परेका, कांग्रेस परित्याग गरी अन्य दलमा प्रवेश गरेका, आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उठेका उम्मेदवार र तीनका समर्थक र प्रस्तावकको सदस्यता अभिलेखबाट हटाइने निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तै, पार्टी मातहतका समिति र निकायलाई सदस्यता अद्यावधिक गर्न–गराउन निर्देशन गरिएको छ ।

यस्ता छन् निर्णय : 

नेपाली काँग्रेस सदस्यता अद्यावधिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डेडलाइन जेठ मसान्त-मेलमिलाप कि विभाजन ?

डेडलाइन जेठ मसान्त-मेलमिलाप कि विभाजन ?
सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको असन्तुुष्ट पक्षले टुंग्यायो मन्त्रीको नाम

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको असन्तुुष्ट पक्षले टुंग्यायो मन्त्रीको नाम
कांग्रेसको अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पूर्वमन्त्री खड्काले दिएनन्

कांग्रेसको अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पूर्वमन्त्री खड्काले दिएनन्
कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षले दिन सकेन सुदूरपश्चिममा मन्त्रीको नाम, गुहार्‍यो केन्द्र

कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षले दिन सकेन सुदूरपश्चिममा मन्त्रीको नाम, गुहार्‍यो केन्द्र
पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काको बोलीबाट अचम्मित छुः विश्वप्रकाश शर्मा

पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काको बोलीबाट अचम्मित छुः विश्वप्रकाश शर्मा
सरकारमाथि निगरानी गर्दै कांग्रेस, अब मन्त्रालयगत संयोजक सक्रिय

सरकारमाथि निगरानी गर्दै कांग्रेस, अब मन्त्रालयगत संयोजक सक्रिय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक

संसद्लाई सत्ताको चोट, प्रतिपक्षको नुनचुक
लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित