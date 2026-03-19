शपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगे सुधन र महावीर (तस्वीरहरू)

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- प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा गृह मन्त्रीमा सुधन गुरुङ र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा महावीर पुन नियुक्त भएका छन् ।
- आज दिउँसो ३ बजेका लागि तय भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रम झन्डै डेढ घण्टा ढिला गरी सुरु हुन लागेको छ ।
- शपथ ग्रहणका लागि मनोनीत मन्त्रीद्वय राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगिसकेका छन् ।
२६ जेठ, काठमाडौं । आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैछ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसका आधारमा गृहमा सुधन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा प्रतिनिधिसभासदस्य महावीर पुनले शपथ लिँदैछन् ।
दिउँसो ३ बजेका लागि शपथको तयारी भए पनि झन्डै डेढघण्टा ढिला गरी शपथ सुरु हुन लागेको छ ।
शपथका लागि उनीहरू राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेका छन् ।
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