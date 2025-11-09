ललितपुर चक्रपथको हरियाली (भिडियो )

२२ असार, काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा करिब २७ किलोमिटर चक्रपथ छ ।
यो चक्रपथको विभिन्न खण्डमा विस्तार भइरहेको छ । पहिले चरणमा कोटेश्वर-कलंकी खण्ड विस्तार भएको थियो ।
यही खण्डमा पर्ने एकान्तकुनादेखि बल्खुसम्मको सडक अहिले निकै हरियाली छ । रुखविरुवाले सडक आकर्षक बनेको छ । फराकिलो सडक छेउमा रुखविरुवा र फूलहरूले शोभा दिइरहेका छन् । अहिले वर्षात्को मौसममा यो क्षेत्र झन् बढी सफा छ ।
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