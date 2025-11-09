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ललितपुर चक्रपथको हरियाली (भिडियो )

एकान्तकुनादेखि बल्खुसम्मको सडक अहिले निकै हरियाली छ । रुखविरुवाले सडक आकर्षक बनेको छ ।

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कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८३ असार २२ गते १६:१०

२२ असार, काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा करिब २७ किलोमिटर चक्रपथ छ ।

यो चक्रपथको विभिन्न खण्डमा विस्तार भइरहेको छ । पहिले चरणमा कोटेश्वर-कलंकी खण्ड विस्तार भएको थियो ।

यही खण्डमा पर्ने एकान्तकुनादेखि बल्खुसम्मको सडक अहिले निकै हरियाली छ । रुखविरुवाले सडक आकर्षक बनेको छ । फराकिलो सडक छेउमा रुखविरुवा र फूलहरूले शोभा दिइरहेका छन् । अहिले वर्षात्को मौसममा यो क्षेत्र झन् बढी सफा छ ।

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हरियाली
लेखक
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

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