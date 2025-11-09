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गणेश नेपाली आत्मदाह घटनामा माइतीघरमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १६:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गणेश नेपालीको आत्मदाह र सुकुमवासीमाथिको दमनको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
  • विद्यार्थीहरूले सरकारकै कारण नेपालीले आत्मदाह गर्नुपरेको आरोप लगाउँदै आधारभूत अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन् ।
  • राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको थियो ।

२६ असार, काठमाडौं। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।

गणेश नेपाली आत्मदाह घटना तथा सुकुमवासीमाथि अमानवीय हर्कत गरिएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो ।

सरकारकै कारण गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुपरेको उनीहरूको आरोप छ । साथै उनीहरूले सुकुमवासीमाथि अमानवीय हर्कत बन्द गर, तुरुन्त गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

यसअघि युवाहरूले पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि बिहीबार दिउँसो आत्मदाहको प्रयास गरेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको थियो ।

गणेश नेपाली आत्मदाह घटना
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