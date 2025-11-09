+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गणेश नेपालीको परिवारलाई काठमाडौं महानगरको सहयोग र रोजगारी दिने घोषणा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते २२:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरी निधन भएका गणेश नेपालीप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।
  • महानगरले मृतकका परिवारलाई रोजगारी र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
  • घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि गठन हुने सरकारी समितिमा पूर्ण सहयोग गर्ने महानगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

२६ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरी उपचारका क्रममा निधन भएका गणेश नेपालीको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ ।

महानगरपालिकाले मृतकका परिवारलाई मानवीय सहयोगसहित रोजगारी र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरद्वारा शुक्रबार राति जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मुगु जिल्ला घर भई हाल भक्तपुर बस्ने नेपालीको उपचारका क्रममा भएको दुखद् निधनले महानगर स्तब्ध भएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा महानगरपालिकाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गर्ने छानबिन समितिको तथ्यगत अनुसन्धानमा महानगरपालिकाले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

छानबिन समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा महानगरले आवश्यक सुधारात्मक र जिम्मेवारीपूर्ण कदमहरू चाल्ने प्रतिबद्धता महानगरले जनाएको छ ।

यस्ता दुखद् घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा समाधानका उपाय पहिचान गरी असल अभ्यास कार्यान्वयनमा लैजान महानगर तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालीका परिवारलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट मानवीय सहयोग, रोजगारी उपलब्ध गराउने तथा सन्ततिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने सम्बन्धमा कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरिने महानगरले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले यस संवेदनशील अवस्थामा संयमित रहन र धैर्य धारण गर्न सबै नागरिक तथा सरोकारवालाहरूमा हार्दिक अपिल समेत गरेको छ ।

काठमाडौं महानगर गणेश नेपाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फोहोर व्यवस्थापनमा वित्तीय साझेदारी खोज्दै महानगरपालिका

फोहोर व्यवस्थापनमा वित्तीय साझेदारी खोज्दै महानगरपालिका
अब काठमाडौं महानगरमा स्रोतमै वर्गीकरण गरी फोहर व्यवस्थापन

अब काठमाडौं महानगरमा स्रोतमै वर्गीकरण गरी फोहर व्यवस्थापन
काठमाडौं महानगरले ‘अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल’ आयोजना गर्ने

काठमाडौं महानगरले ‘अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल’ आयोजना गर्ने
काठमाडौं महानगरले असोजभित्र कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट दिने

काठमाडौं महानगरले असोजभित्र कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं महानगरको आगामी बजेट आकार २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख

काठमाडौं महानगरको आगामी बजेट आकार २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख
काठमाडौं महानगरको ११ महिनाको बजेट खर्च ४५ प्रतिशतमात्र

काठमाडौं महानगरको ११ महिनाको बजेट खर्च ४५ प्रतिशतमात्र

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित