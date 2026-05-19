काठमाडौं महानगरको ११ महिनाको बजेट खर्च ४५ प्रतिशतमात्र

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- काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
- कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो ।
- जेठ मसान्तसम्म महानगरको चालु खर्च ५ अर्ब ७२ करोड र पूँजीगत खर्च ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म विनियोजनको ४५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट प्र्रस्तुत गर्दै चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
उनका अनुसार जेठ मसान्तसम्म महानगरले कुल ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । चालु आव महानगरले २५ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
जेठ मसान्तसम्म चाुल खर्च ५ अर्ब ७२ करोड र पूँजीगत खर्च ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको छ । महानगरले यस खर्चलाई सन्तोषजनक भनेको छ ।
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