विश्वकप खेलेका दक्षिण अफ्रिकी फुटबलर जेडन एडम्सको निधन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दक्षिण अफ्रिका र मामेलोडी सनडाउन्सका मिडफिल्डर जेडन एडम्सको २५ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको छ।
- दक्षिण अफ्रिकी प्रहरीले केपटाउनको एक घरमा शनिबार बिहान उनको शव फेला पारी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
- खेल, कला र संस्कृति मन्त्री ग्याटन म्याकेन्जीले जेडनको निधनबाट देशले एक प्रतिभाशाली युवा खेलाडी गुमाएको बताउनुभएको छ।
दक्षिण अफ्रिका र मामेलोडी सनडाउन्सका मिडफिल्डर जेडन एडम्सको २५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनको निधन देशका लागि वर्ल्ड कप खेलेको केही हप्तापछि भएको हो।
दक्षिण अफ्रिकी प्रहरीले शनिबार बिहान सेन्ट्रल केपटाउनको सटसेक्लुफ इलाकाको एक घरमा उनको शव फेला पारेको छ। प्रहरीले यस घटनाको बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
जेडन एडम्सले वर्ल्ड कपमा दक्षिण अफ्रिकाको ग्रुप चरणका तीनवटै म्याच खेलेका थिए। उनको टिम नकआउट चरणसम्म पुगेको थियो। तर राउन्ड अफ ३२ मा क्यानडासँग हारेर टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो।
दक्षिण अफ्रिकाका खेल, कला र संस्कृति मन्त्री ग्याटन म्याकेन्जीले एक बयान जारी गर्दै जेडन एडम्सको निधनको जानकारी दिएका छन्। उनले दक्षिण अफ्रिकी फुटबलले आफ्नो सबैभन्दा प्रतिभाशाली युवा खेलाडी गुमाएको बताएका छन्।
उनले पूरा देश एडम्सको परिवार, टिमका साथीहरू र प्रशंसकहरूको दुःखमा सामेल रहेको उल्लेख गरेका छन्। म्याकेन्जीले जेडनको मृत्युको कारण अहिलेसम्म खुल्न नसकेको बताएका छन्।
उनले मिडिया र आम मानिसहरूलाई संयम अपनाउन र हल्लाको पछि नलाग्न अपिल गरेका छन्। उनले यस कठिन समयमा परिवार र मामेलोडी सनडाउन्सलाई प्राइभेट स्पेस दिन आग्रह गरेका छन्।
दक्षिण अफ्रिकी फुटबल प्लेयर्स युनियनले एडम्सको असमय निधनमा दुःख व्यक्त गरेको छ। एडम्सले सन् २०२२ मा दक्षिण अफ्रिकाका लागि आफ्नो पहिलो म्याच खेलेका थिए।
युनियनले जेडनले भर्खरै २०२६ वर्ल्ड कपमा दक्षिण अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व गरेको बताएको छ। उनको निधन परिवार, टिमका साथीहरू, क्लबहरू, फुटबल जगत र पूरै देशका लागि ठूलो क्षति भएको युनियनले उल्लेख गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4