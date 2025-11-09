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बझाङ जीप दुर्घटनाका घाइतेको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते १६:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बझाङको सुंगुरेमा शनिबार भएको जीप दुर्घटनाका गम्भीर घाइते ५ जनाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ ।
  • उद्धार गरिएकामध्ये ३ महिला र २ पुरुषलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि लगिएको छ ।
  • अझ गम्भीर अवस्थाका २ जनालाई सेनाको हेलिकप्टर र स्काई ट्रकमार्फत काठमाडौं ल्याइएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले जनाएको छ ।

२८ असार, काठमाडौं । बझाङको सुंगुरे इलाकामा भएको जीप दुर्घटनाका घाइतेको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ ।

शनिबार भएको दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका ३ महिला र २ पुरुष गरी ५ जनाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार भएको हो ।

सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पुर्‍याइएको छ ।

यसरी उद्धार गरिएकामध्ये अझ गम्भीर २ जनाको सेनाकै हेलिकप्टरमा सुर्खेत ल्याइएको थियो ।

त्यहाँबाट स्काई ट्रकमार्फत उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याइएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले बताएको छ । एक बिरामी बालिकाको भने सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भएको छ ।

जीप दुर्घटना बझाङ
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