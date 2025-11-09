दोलखामा पहिरोमा परी ४ महिने शिशुको मृत्यु, आमा घाइते

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- दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–१ क्याङ्पोलमा गएको पहिरोमा परी चार महिने शिशु एलिना थामीको मृत्यु भएको छ।
- सडक अवरुद्ध भएपछि गाडीबाट ओर्लिएर हिँड्ने क्रममा पहिरो जाँदा शिशुकी आमा १९ वर्षीया शर्मिला थामी गम्भीर घाइते भएकी छिन्।
- घाइते शर्मिलालाई प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं रिफर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ।
२९ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका १ क्याङ्पोलमा पहिरोमा परि चार महिने शिशुको मृत्यु भएको छ । उनकी आमा गम्भीर घाइते भएकी छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार खड्काका अनुसार गएराति करिब ९ बजे गएको पहिरोमा परी ४ महिनाकी एलिना थामीको मृत्यु भएको हो उनकी आमा १९ वर्षीया शर्मिला थामी गम्भीर घाइते भएकी हुन् ।
भिमेश्वर नगरपालिका–१ सुस्पास्थित माइतीबाट उनीहरु बोलेरो गाडी चढेर घर फर्किरहेका थिए । सुनखानी–साङवा सडक खण्डस्थित क्याङपोल हेलेक्पाथालीको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएकाले गाडीमा ओर्लिएर हिँड्ने क्रममा अर्को पहिरोमा उनीहरु परेका थिए ।
स्थानीयले उद्धार गरेर उनीहरुलाई दोलखास्थित धुलिखेल अस्पतालको शाखा अस्पतालमा पठाएका थिए । अस्पताल पुर्याएलगत्तै छोरीलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । आमा शर्मिलालाई भने प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं रिफर गरिएको छ ।
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