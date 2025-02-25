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फिफा विश्वकप ६४ टोलीको बनाउनेबारे छलफल हुन्छ : अध्यक्ष इन्फान्टिनो

२०८३ असार २९ गते ११:०६ २०८३ असार २९ गते ११:०६

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले पुरुष विश्वकपमा टोलीको संख्या ६४ पुर्‍याउने सम्भावनाबारे छलफल हुने संकेत गरेका छन् ।
  • इन्फान्टिनोले विश्वकप सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने र साना देशलाई पनि खेल्ने अवसर दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
  • यद्यपि, युरोपेली तथा एसियाली फुटबल महासंघका प्रमुखहरूले यस विस्तारलाई अव्यवस्था निम्त्याउने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

२९ असार, काठमाडौं । फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले पुरुष विश्वकपमा सहभागी टोलीको संख्या ६४ पुर्‍याउने सम्भावनाबारे सन् २०२६ को विश्वकपपछि छलफल हुने बताएका छन् ।

स्विस सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा इन्फान्टिनोले विश्वकप युरोप र दक्षिण अमेरिकाका लागि मात्रै नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि हुने भएकाले सबै देशले विश्वकप खेल्ने सपना देख्न पाउनुपर्ने बताए ।

‘विश्वकप सबैका लागि हुनुपर्छ । साना देशलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । अवसर नपाए उनीहरूमा अझ राम्रो बन्ने प्रेरणा कम हुन्छ’ उनले भने ।

इन्फान्टिनोले ४८ टोली सहभागी भएको विश्वकप सफल भएको दाबी गर्दै विशेषगरी अफ्रिकी टोलीहरूको प्रदर्शनले प्रतियोगिता विस्तारको औचित्य पुष्टि गरेको बताए । उनले यसपटक १० मध्ये ९ अफ्रिकी टोली नकआउट चरणमा पुगेको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

फिफाले सन् २०१७ मा विश्वकपलाई ३२ टोलीबाट ४८ टोलीमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार पहिलोपटक ४८ टोली सहभागी भएको विश्वकप सन् २०२६ मा आयोजना भइरहेको छ ।

दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघ (कोनमेबोल) ले सन् २०२५ मै २०३० को विश्वकप ६४ टोलीको बनाउन औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो । तर त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।

यद्यपि ६४ टोलीको विश्वकपको प्रस्तावप्रति सबै पक्ष सहमत भने छैनन् । युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) का अध्यक्ष अलेक्जेन्डर सेफेरिनले यसलाई प्रतियोगिता र छनोट दुवैका लागि खराब विचार भनेका छन् ।

एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफाले पनि थप विस्तारले अव्यवस्था निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् । उत्तर तथा मध्य अमेरिकी फुटबल महासंघ (कन्काकाफ) का अध्यक्ष भिक्टर मोन्टाग्लियानीले पनि यस्तो विस्तार उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।

सन् २०३० को विश्वकप स्पेन, पोर्चुगल र मोरक्कोले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्नेछन् । प्रतियोगिताको शताब्दी वर्षका अवसरमा उद्घाटनका तीन खेल भने अर्जेन्टिना, उरुग्वे र पाराग्वेमा हुनेछन् ।

यदि विश्वकप ६४ टोलीको बनाइयो भने फिफामा आबद्ध २११ सदस्य राष्ट्रमध्ये झन्डै एकतिहाइ देशले विश्वकप खेल्ने अवसर पाउनेछन् । साथै खेल संख्या र आम्दानी पनि बढ्ने भएकाले सदस्य राष्ट्रलाई वितरण हुने रकमसमेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जियानी इन्फान्टिनो फिफा विश्वकप
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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