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सिंहदरबार गेट अगाडि निहारिका र विनुको धर्ना

प्रहरीले भित्र जान मिल्दैन भनेपछि विनु सिंहदरबार अगाडिको सडकमा सुतेकी थिइन् । सँगै निहारिका पनि छोरोको साथमा पानीमै भिजिरहेकी हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १५:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निहारिका राजपुत र विनु यादवले सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएको भन्दै गेटमा धर्ना दिएका छन्।
  • उनीहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पीडितहरूबीच विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्।
  • सडकमा धर्ना दिइरहेका उनीहरूलाई प्रहरीले बलपूर्वक गेटबाट हटाएको छ।

२९ असार, काठमाडौं । सिंहदबारभित्र प्रवेश नदिएको भन्दै दुई महिलाले गेटमै धर्ना दिएका छन् । कुमारी आमा भनेर चर्चित निहारिका राजपुत र घरायसी हिंसापीडित विनु यादवले गृहमन्त्रालय प्रवेश दिएको भन्दै सिंहदरबारकै गेटमै धर्ना दिएका हुन् ।

सिंहदरबार प्रवेशको पास हुँदा पनि भित्र जान नदिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले पीडितहरूलाई पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् ।

कोही पीडितलाई गृहमन्त्री आफैँले भेट्ने गरेको तर आफूहरू भने भेट्छु भनेर आउँदासमेत समय नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रहरीले भित्र जान मिल्दैन भनेपछि विनु सिंहदरबार अगाडिको सडकमा सुतेकी थिइन् । सँगै निहारिका पनि छोरोको साथमा पानीमै भिजिरहेकी हुन् । अहिले उनीहरूलाई प्रहरीले गेटबाट हटाएको छ ।

निहारिका विनु यादव
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