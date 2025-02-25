भुर्तेलको शतकमा जर्सीविरुद्ध नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक योगफल

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- ओपनर कुशल भुर्तेलले १०५ रनको शतकीय इनिङ खेलेपछि जर्सीविरुद्धको पहिलो अभ्यास एकदिवसीय खेलमा नेपालले चुनौतीपूर्ण योगफल खडा गरेको छ ।
- वर्षाका कारण खेल अवरुद्ध हुनुअघि नेपालले ४९.२ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २४६ रन बनाएपछि इनिङ ब्रेक घोषणा गरिएको छ ।
- नेपाली टोलीले बुधबार जर्सीसँग अर्को अभ्यास खेल खेलेपछि नेदरल्यान्ड्समा नामिबिया सम्मिलित लिग २ को त्रिदेशीय शृङ्खलामा सहभागिता जनाउने छ ।
२९ असार, काठमाडौं । ओपनर कुशल भुर्तेलले शतक बनाएपछि नेपालले जर्सीविरुद्धको पहिलो अभ्यास एकदिवसीय खेलमा प्रतिस्पर्धात्मक योगफल खडा गरेको छ ।
जर्सीको ग्रानभिल क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले ४९.२ ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २४६ रन बनाएपछि वर्षा हुँदा इनिङ ब्रेक घोषणा गरिएको हो ।
यसअघि ३१औं ओभर चलिरहँदा नेपाल १५८-२ को अवस्थामा रहँदा पनि वर्षा भएपछि करिब डेढ घण्टा खेल रोकिएको थियो । खेल पुन: सुरु हुँदा ओभर घटाइएको थिएन ।
भुर्तेल ११७ बलमा १०५ रन बनाएर आउट भए । उनले १३ चौका प्रहार गरे । त्यस्तै भीम सार्कीले ३९ रन बनाए ।
एक समय २९औं ओभरमा १४८-१ अनि ३५औं ओभरमा १७२-२ को बलियो अवस्थामा देखिएपनि नेपाली टोलीको ब्याटिङ त्यसपछि धर्मरायो ।
जर्सीका लागि डानियल बिरेल, बेन्जामिन वार्ड र निक ग्रीनवूडले २-२ विकेट लिँदा जर्ज रिचार्डसन र चार्ल्स पर्चार्डले १-१ विकेट लिए ।
जर्सीसँग बुधबार अर्को एकदिवसीय खेल खेलेपछि नेपालले नेदरल्यान्ड्समा नामिबिया पनि सम्मिलित लिग २ को त्रिदेशीय शृङ्खला खेल्नेछ ।
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