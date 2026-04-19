अभिनेत्री केकी अधिकारीले भनिन्- यस्तो सस्तो स्टन्टले देश बन्दैन्

२९ असार, काठमाडौं । अभिनेत्री केकी अधिकारीले सरकारको शैलीमा असन्तुष्टि जनाएकी छन् । सोमबार साँझ फेसबुकमा ‘स्टन्टले देश बन्दैन’ भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।
‘स्टन्टले देश बन्दैन । हरेक दिन कतिवटा रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो ? कतिले रोजगारी पाए ? अब जनताले सोध्ने दिन आए,’ अभिनेत्री अधिकारीले लेखेकी छन्, ‘खै रोजगारीको प्रत्येक दिनको उपलब्धिको लिस्ट राखौं बरु । त्यस्तो स्टन्टले चाहिँ पक्कै देश बन्ला । जनताको निराशा पनि पक्कै हटेर जाला । यो सस्तो स्टन्टले देश बन्दैन ।’
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