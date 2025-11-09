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संसारकै खुसी देश फिनल्याण्डमा पनि हुन्छ आत्महत्या : रास्वपा सांसद गणेश कार्की

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले गरिबीका कारणले मात्रै आत्महत्या नहुने बताएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १६:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्कीले गरिबीका कारण मात्रै आत्महत्या नहुने उल्लेख गरे ।
  • कार्कीले फिनल्याण्डको उदाहरण दिँदै आत्महत्याको वास्तविक कारण खोजिनुपर्ने बताए ।
  • उनले नेपालमा दैनिक १८ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको जानकारी दिँदै यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे।

३० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले गरिबीका कारणले मात्रै आत्महत्या नहुने बताएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भने, ‘गरिबीका कारणले मात्रै आत्महतया हुँदैन । गरिबीका कारणले मात्रै आत्महत्या गर्ने भए संसारको खुसी, सम्पन्न भनेर मानिने फिनल्याण्डमा हरेक एक लाखमा १४ जनाले आत्महत्या गर्दैनथे ।’

आत्महत्याको कारण खोजिनुपर्ने उनले बताए । नेपालमा हरेक दिन १८ जनाको आत्महत्याका कारण ज्यान गइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आत्महत्याको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने पनि बताए ।

गणेश कार्की
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