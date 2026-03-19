रास्वपा सांसद कार्कीको प्रश्न : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कहाँ छ ?

२९ जेठ, काठमाडाैं । रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बेथितिबारे प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा उनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको खोजी गरेका हुन् ।
‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कहाँ छ ? गोठगाउँमा छ कि विराटनगरमा छ ? हेरेर थाहा पाउन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कति डिनका कार्यालय, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय अहिले पनि विराटनगरमा चलिरहेको छ । त्यहाँ एउटा शिक्षण अस्पताल छ । स्थानीयले भन्छन्, डाक्टर आउँदैनन्, डाक्टर बस्दैनन्, त्यसैले स्थानीय बिरामीहरू आउँदैनन् । डाक्टर भन्छन्, आई.सी.यू. भेन्टिलेटर छैन ।’
आर्थिक अवस्थाका कारणले मात्र समस्या नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बेथितिले मोरङ क्षेत्र नम्बर ३, ४, मोरङ, कोशी र सम्पूर्ण नेपाल नै लाजको विषय जस्तो भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा । यो ध्यान पुगोस्, अबको सरकारको ध्यान पुग्छ भन्ने आशा छ, विश्वास छ ।’
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