+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोशीमा स्थानीय उत्पादनको पोसाक अनिवार्य, कर्मचारीलाई ५ हजार ५ सय थप भत्ता

कोशी सरकारले प्रदेशभित्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरूका लागि स्थानीय उत्पादनबाट निर्मित पोसाक अनिवार्य गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १७:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूका लागि हप्ताको दुई दिन स्थानीय उत्पादनका पोसाक लगाउन अनिवार्य गरेको छ ।
  • सरकारले स्थानीय ढाका, खाँडी र अल्लोका कपडा प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीको पोसाक भत्तामा पाँच हजार पाँच सय रूपैयाँ थप गरेको छ ।
  • मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यो अभियानले स्थानीय उद्योग र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे।

३० असार, विराटनगर । कोशी सरकारले प्रदेशभित्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरूका लागि स्थानीय उत्पादनबाट निर्मित पोसाक अनिवार्य गरेको छ ।

सरकारले कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमै उत्पादित ढाका, खाँडी र अल्लोका कपडाबाट बनेका कार्यालय पोसाक लगाउन अनिवार्य गरेकाे हाे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्मचारीहरूले साताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादनको पोसाक लगाउनुपर्नेछ ।

सोही निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आजैदेखि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोसाक लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको वार्षिक पोसाक भत्तामा प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रूपैयाँ थप गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यो अभियानलाई प्रदेशभर विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले पनि यो अभियानमा सहभागी हुन चाहेमा प्रदेश सरकारले लागत साझेदारी गर्ने नीति लिएको उनले जानकारी दिए ।

यो अभियानले कोशी प्रदेशको पहिचान बोकेका ढाका, खाँडी र अल्लो जस्ता स्थानीय वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र खपतलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । याे अभियानले स्थानीय उद्योग र उद्यमीहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाउने उनले बताए । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कोशी प्रदेशमा ६ महिनामा ३३१ जना मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित

कोशी प्रदेशमा ६ महिनामा ३३१ जना मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित
कोशी प्रदेशको बजेट खर्च २६ अर्ब २५ कराेड

कोशी प्रदेशको बजेट खर्च २६ अर्ब २५ कराेड
सत्तापक्षले नै विरोध गरेको कोशीको बजेट पारित गर्न कांग्रेस-एमालेको ह्वीप

सत्तापक्षले नै विरोध गरेको कोशीको बजेट पारित गर्न कांग्रेस-एमालेको ह्वीप
कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा डा. कीर्तिपाल सुवेदी

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा डा. कीर्तिपाल सुवेदी
कोशीमा सरकारविरुद्ध सत्तापक्षकै हस्ताक्षर अभियान, सकसमा मुख्यमन्त्री

कोशीमा सरकारविरुद्ध सत्तापक्षकै हस्ताक्षर अभियान, सकसमा मुख्यमन्त्री
कोशी प्रदेश : २ अर्ब ८ करोडका आयोजना स्वीकृत

कोशी प्रदेश : २ अर्ब ८ करोडका आयोजना स्वीकृत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित