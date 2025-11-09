नक्कली शरणार्थी प्रकरण : टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिबाना

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- जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टेकनाथ रिजाललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
- न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले रिजाललाई दुई वर्ष कैद र बीस हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको छ ।
- अदालतले ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएका अन्य प्रतिवादीहरूको समेत सजाय निर्धारण गरेको छ ।
३० असार, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टेकनाथ रिजाललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
अदालतले रिजाललाई दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएकाहरूलाई सजाय निर्धारण गरेको हो ।
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