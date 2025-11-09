सरकारसँग छैन खाना पकाउने ग्यास भण्डारण क्षमता, आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती

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- नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगहरूसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुँदा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
- उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको र तिनको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको जानकारी दिएका छन् ।
- करिब ७०० ग्यास बुलेट ट्रान्जिटमा रोकिँदा भारतबाट हुने लोडिङ प्रक्रिया प्रभावित भएको र चाडपर्वमा आपूर्ति चुस्त बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
३१ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमसँग खाना पकाउने ग्यास भण्डारण क्षमता नहुँदा र उद्योगीहरुसँग पनि सीमित मात्र हुँदा सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती महसुस गरेको छ ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार हाल देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूको दैनिक सिलिन्डर भर्ने क्षमता १ लाख ६२ हजार रहेको छ भने दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री भइरहेको छ ।
उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको र नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै भण्डारण सुविधा नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको सचिव राउतले बताए ।
उनका अनुसार उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको छ भने नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै भण्डारण सुविधा छैन ।
साथै, ग्यास बुलेटहरूको सीमित संख्याका कारण पनि समस्या देखिएको छ । हाल करिब ७०० ग्यास बुलेट ट्रान्जिट तथा स्ट्यान्डबाइमा रोकिँदा भारतबाट हुने लोडिङ प्रक्रियामा समेत असर परेको छ ।
सचिव राउतले औद्योगिक प्रयोजनका लागि बिक्री हुने एलपी ग्यास भने परल मूल्य (कस्ट प्राइस) मै बिक्री हुने र त्यसमा निगमलाई कुनै घाटा नहुने स्पष्ट पारे । उनले करिब ७०० ग्यास बुलेट ट्रान्जिट तथा स्ट्यान्डबाइमा रहँदा भारतबाट हुने लोडिङमा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै आगामी चाडपर्व र जाडो याममा हुन सक्ने माग वृद्धिलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए ।
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