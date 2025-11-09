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सुतेकै ठाउँमा बेहोस अवस्थामा भेटिए कैदी, अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै मृत घोषणा

राई खाना खाएपछि १२:४५ बजेको ‘वर्ल्डकप गेम हेर्न’ उठाउनु है भन्दै सुतेका थिए । वर्ल्डकप सुरु भएपछि उठाउँदा उनी बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते ११:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खोटाङ जिल्ला कारागारमा सवारी ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका साकेला गाउँपालिका–४ का निसान राईको मृत्यु भएको छ ।
  • मध्यराति बेहोस अवस्थामा भेटिएका राईलाई अस्पताल पुर्‍याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए र मृत्युको कारण पोष्टमार्टमपछि खुल्ने डा. पुष्कल राईले बताए ।
  • मृतकका आफन्तले मृत्युको यथार्थ कारण सार्वजनिक नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान राखेका छन् र प्रशासनसँग छलफल जारी राखेका छन् ।

३१ असार, खोटाङ । खोटाङमा एक कैदीको मृत्यु भएको छ । सवारी ज्यान मुद्दामा जिल्ला कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका साकेला गाउँपालिका–४ मात्तिम पारुङका निसान राईको मृत्यु भएको हो ।

कारागारका सूचना अधिकारी कपिन्द्र कठायतका अनुसार असार ३० गते बेलुकाको खाना खाएपछि सुतेका राई मध्यराति बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए । बेहोस अवस्थामा भेटिएपछि उनलाई राति १:५० बजे अस्पताल पुर्‍याइएको थियो तर अस्पतालले तत्कालै मृत घोषणा गरेको थियो ।

अस्पताल पुर्‍याउँदा कैदीलाई मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पाइएको डा. पुष्कल राईले बताए । उनको मृत्युको कारण खुलेको छैन । पोष्टमार्टमपछि मात्रै मृत्युको कारण खुल्ने डा. राईको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेतले भने घटनाको विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । राई खाना खाएपछि १२:४५ बजेको ‘वर्ल्डकप गेम हेर्न’ उठाउनु है भन्दै सुतेका थिए । वर्ल्डकप सुरु भएपछि उठाउँदा उनी बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए । बेहोस अवस्थामा भेटिएको जानकारी आएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको सूचना अधिकारी कठायतले बताए ।

चालकको रुपमा कार्यरत राई सवारी ज्यान मुद्दामा दुई वर्षका लागि जेल परेका थिए । जरिवाना तिरेको खण्डमा उनी आगामी साउन ११ गते जेलमुक्त हुँदै थिए ।

कैदीको मृत्युको विषयमा मृतक परिवार, प्रशासन, प्रहरी र राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर मात्रै शव बुझ्ने आफन्त बुद्धिबोल राईले बताए । मृत्युको कारण एकिन हुनुपर्ने मृतक पक्षको माग छ ।

खोटाङ
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