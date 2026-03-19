खोटाङमा प्रधानमन्त्री बालेनको पुतला जलाइयो

प्रधानमन्त्री बालेनले अभिव्यक्तिविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टी खोटाङले पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते २०:५३

१८ जेठ, खोटाङ । खोटाङका विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)को पुतला जलाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले आइतबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिएको विरोधमा सोमबार साँझ यहाँ विद्यार्थी संगठनहरूले पुतला जलाएका हुन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघ), अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) र अनेरास्ववियुले जेठ १८ गते साँझ दिक्तेलमा प्रधानमन्त्री बालेनको पुतला जलाएका हुन् । विद्यार्थी संगठनले दिक्तेलको किरातचोकमा प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका छन् ।

विद्यार्थी नेताहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको भन्दै राजीनामा माग गरेका छन् ।

यसअघि विद्यार्थी संगठनहरूले आइतबार दिउँसो नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल–भारतको सीमाको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार, आत्मसमर्पणवादी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेनले अभिव्यक्तिविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टी खोटाङले पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ । श्रम संस्कृतिले सोमबार दिक्तेलको रत्नपार्कमा केहीबेर सांकेतिक रूपमा नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेको थियो ।

हराएको खुकुरी खोज्न गएका दुई जनाको भिरबाट लडेर मृत्यु

जिल्ला अस्पतालमा पाइँदैन रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन

मध्यपहाडी लोकमार्ग : जयराम-हलेसी सडक स्तरोन्नतीमा सरकारको चरम बेवास्ता

सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्ने १९ ठेकेदारसँग स्पष्टीकरण सोधियो

अस्पताल भवन अलपत्र पारेको भन्दै हलेसी नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लियो ठेकेदारको गाडी  

खोटाङको आहालेदेखि पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र हुने

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित