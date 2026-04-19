लप्से खोलामा पहिरो खस्दा दिक्तेल–चखेवा सडक अवरुद्ध

२८ जेठ, खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको दिक्तेल–चखेवा सडकखण्ड पहिरोले अवरुद्ध भएको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवासुङ र लामीडाँडा जोड्ने लप्से (पंखु) खोलामा झरेको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको हो ।
जेठ २७ गते राति गोपिनी नायपा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने लामीडाँडाको ढाँडखर्कबाट झरेको पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाएको स्थानीय शिक्षक दिलीपचन्द्र राईले बताए । लेदो माटोसहितको पहिरोले तल्लो क्षेत्रका सडक, कुलो लगायतका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ ।
सडकमा क्षति पुगेका कारण भोजपुरदेखि काठमाडौं आउजाउ गर्ने तथा दिक्तेल, बानाचुङदेखि भोजपुर हुँदै पुर्वी शहर जाने–आउने सवारी साधन रोकिएका छन् ।
क्षतिग्रस्त सडक मर्मतका लागि डोजर र स्काभेटरसहितको जनशक्ति परिचालन गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सो क्षेत्रमा विगतमा पनि पहिरो झर्ने गरेको थियो । गत जेठ २३ गते बिहान लप्से खोलामा झरेको बाढीले सडक बगाएपछि नौ घण्टा सवारी साधन आवत–जावत ठप्प भएको थियो ।
लप्से खोलामा २०७३ सालमै पक्की पुल बनिसक्नु पर्ने थियो तर ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । खोलामा पुल नहुँदा वर्षाको समयमा यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधन, एम्बुलेन्स, बाइक र पैदल यात्रीसमेत घण्टौं रोकिन बाध्य छन् ।
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