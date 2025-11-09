+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्वत: स्थायी गर्न माग राख्दै करारका कर्मचारी आन्दोलित

सरकारले करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाएर आउट सोर्सिङबाट पूर्ति गर्ने तयारी गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १६:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी गरेपछि श्रेणीविहीन कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
  • यो निर्णयबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने भन्दै उनीहरूले धर्ना र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
  • कर्मचारीहरूले आउटसोर्सिङ खारेज गर्नुपर्ने, स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत चार बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

३१ असार, काठमाडौं । सरकारले करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाएर आउट सोर्सिङबाट पूर्ति गर्ने तयारी गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुले चार बुँदे माग राख्दै मंगलबार र बुधबार मन्त्रालयमा धर्ना दिए । करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले सरकार समक्ष राखेको पहिलो माग आउट सोर्सिङ (ठेक्का प्रथा)बाट कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने छ । लामो समयसम्म कार्य गरेको हुँदा स्वतः स्थायीको माग उनीहरुले उठाएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, दशैं पेश्की वा पोशाक भत्ताको माग करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले माग राखेका छन् ।

असार २२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाएर आउट सोर्सिङमा श्रेणीविहिन कर्मचारी पूर्ति गर्न भनिएको थियो । करार र ज्यालादारी कटौतीः गर्ने सरकारी नीति अनुसार उक्त निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि कार्यरत श्रेणीविहीन तथा प्राविधिक तर्फका करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउने र आउटसोर्सिङ (ठेक्का प्रथा) को लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारी तवरबाट सिधै नियुक्ति नगरी निजी एजेन्सी वा संस्थासँग करार सम्झौता गरी काम चलाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । करार, ज्याला र अस्थायी कर्मचारी हटाउँदा कार्यालय सहयोगी, सरसफाई कर्मचारी, प्लम्बर, माली, मेकानिक, मलेप बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी सहयोगी, माइक अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्रि अपरेटर, सवारी चालक, चौकीदार, लगायतको जागिर गुम्नेछ ।

सरकारको निर्णयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार कर्मचारी सेवाबाट रित्तो हात सेवाबाट बहिर्गमन हुने भन्दै श्रेणीविहीन कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् । संघ सरकार मातहत करिब १४ हजार, प्रदेश मातहतमा ८ हजार र स्थानीय तह मातहतमा ३५ हजार करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १) गतेबाट त्यस्तो प्रकृतिका कर्मचारी हटाउने सरकारी तयारीपछि  कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले भेटेका थिए ।  त्यसपछि उनीहरु अर्थमन्त्रालय घेराउ गर्न गएका थिए । उनीहरुले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट्न भने पाएनन् ।

मंगलबार साझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीले उठाएका मागका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी २०५६ सालदेखि राख्न सुरु गरिएको थियो । कतिपय कर्मचारी त्यसबेलादेखि नै श्रेणीविहिनका रुपमा हालसम्म कार्यरत रहेको जानकारी गराइएको छ ।

५७ हजार मध्ये करारमा सबैभन्दा बढी रहेका छन् । दैनिक र मासिक ज्यालादारी गरेर पनि कर्मचारीहरु नियुक्त गरिएको थियो । दैनिक ज्यालादारीले बिदाको दिनको तलब प्राप्त गर्दैनन् । मासिक ज्यालादारीको हकमा भने बिदाको दिनको तलब पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ । करार, ज्यालादारी र अस्थायीले समय समयमा तलब वृद्धि हुने गरेपनि स्थायी निजामति कर्मचारीले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन, महँगी लगायतका भत्ता भने पाउँदैनन् ।

सरकारी खर्च कटौती गर्ने गरी सरकारले करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको हो । प्रशासनिक कार्यलाई मितव्ययी बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यको सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

करार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महन्थ ठाकुरले दिए प्रधानमन्त्री बालेनलाई ‘हिटलर’ को संज्ञा

महन्थ ठाकुरले दिए प्रधानमन्त्री बालेनलाई ‘हिटलर’ को संज्ञा
कानुनको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार समिति गठन गर्छौं : मन्त्री गौतम

कानुनको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार समिति गठन गर्छौं : मन्त्री गौतम
मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न सांसद अधिकारीको माग

मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्न सांसद अधिकारीको माग
सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमालेको निर्णय

सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमालेको निर्णय
टी-२० विश्वकपको फर्म्याट परिवर्तन, अब सुपर १० र इलिमिनेटर पनि हुने

टी-२० विश्वकपको फर्म्याट परिवर्तन, अब सुपर १० र इलिमिनेटर पनि हुने
आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दै सरकार, ९ बुँदे कार्ययोजना तयार

आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दै सरकार, ९ बुँदे कार्ययोजना तयार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित