+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

श्रेणीविहीन कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीमा आजपाको आपत्ति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रेणीविहीन कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीप्रति आम जनता पार्टीले आपत्ति जनाएको छ।
  • प्रवक्ता तिलक थापा मगरले चौकीदार, ड्राइभर, भान्से र कार्यालय सहयोगीहरूलाई हटाउनु अन्यायपूर्ण र अमानवीय कार्य भएको बताएका छन्।
  • आजपाले गरीब वर्गले काम गर्ने पदबाट सेवा मात्र लिने तर अधिकार नदिने राज्यको व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ।

३१ असार, काठमाडौं । श्रेणीविहीन कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीमा आम जनता पार्टी (आजपा) ले आपत्ति जनाएको छ ।

आजपाका प्रवक्ता तिलक थापा मगरले प्रेस वक्तव्य निकालेर चौकीदार, ड्राइभर, भान्से, कार्यालय सहयोगी र स्वीपर लगायतका कर्मचारीहरूलाई हटाउनु अन्यायपूर्ण र अमानवीय भएको बताएका छन् ।

दशकौंदेखि राज्यलाई इमान्दारीपूर्वक आफ्नो सीप र क्षमता समर्पित गरेका राष्ट्रसेवकहरूलाई विनाकारण अलपत्र पार्नु कानुनी शासनको उपहास भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

गरिब र दु:खी वर्गले काम गर्ने यी पदहरूबाट सेवा लिने तर अधिकार नदिने राज्यको व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहेको आजपाको आरोप छ ।

आजपा श्रेणीविहीन कर्मचारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विदेशीलाई सरकारी जागिर र वंशजको नागरिकता दिन हुँदैन : प्रभु साह

विदेशीलाई सरकारी जागिर र वंशजको नागरिकता दिन हुँदैन : प्रभु साह
एमालेबाट निर्वाचित नगर प्रमुख प्रेमलाल आजपा प्रवेश  

एमालेबाट निर्वाचित नगर प्रमुख प्रेमलाल आजपा प्रवेश  
राष्ट्रिय सभामा अर्यालको नाम सिफारिस र आदर्श श्रेष्ठको नियुक्ति फिर्ता लिन माग

राष्ट्रिय सभामा अर्यालको नाम सिफारिस र आदर्श श्रेष्ठको नियुक्ति फिर्ता लिन माग
धनुषा ४ : आजपाका उम्मेदवार महतो रास्वपा प्रवेश

धनुषा ४ : आजपाका उम्मेदवार महतो रास्वपा प्रवेश
आजपाको घोषणापत्र : नेपाललाई ‘ग्लोबल आईटी हब’ बनाउने लक्ष्य

आजपाको घोषणापत्र : नेपाललाई ‘ग्लोबल आईटी हब’ बनाउने लक्ष्य
आजपाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक

आजपाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित