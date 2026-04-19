श्रेणीविहीन कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीमा आजपाको आपत्ति

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- श्रेणीविहीन कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीप्रति आम जनता पार्टीले आपत्ति जनाएको छ।
- प्रवक्ता तिलक थापा मगरले चौकीदार, ड्राइभर, भान्से र कार्यालय सहयोगीहरूलाई हटाउनु अन्यायपूर्ण र अमानवीय कार्य भएको बताएका छन्।
- आजपाले गरीब वर्गले काम गर्ने पदबाट सेवा मात्र लिने तर अधिकार नदिने राज्यको व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ।
३१ असार, काठमाडौं । श्रेणीविहीन कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीमा आम जनता पार्टी (आजपा) ले आपत्ति जनाएको छ ।
आजपाका प्रवक्ता तिलक थापा मगरले प्रेस वक्तव्य निकालेर चौकीदार, ड्राइभर, भान्से, कार्यालय सहयोगी र स्वीपर लगायतका कर्मचारीहरूलाई हटाउनु अन्यायपूर्ण र अमानवीय भएको बताएका छन् ।
दशकौंदेखि राज्यलाई इमान्दारीपूर्वक आफ्नो सीप र क्षमता समर्पित गरेका राष्ट्रसेवकहरूलाई विनाकारण अलपत्र पार्नु कानुनी शासनको उपहास भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
गरिब र दु:खी वर्गले काम गर्ने यी पदहरूबाट सेवा लिने तर अधिकार नदिने राज्यको व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहेको आजपाको आरोप छ ।
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