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केन्जोले सजिएको तिम्बुङ (तस्वीरहरू)

पिरामिड आकारका केन्जो फूल फूल्न थालेसँगै पाँचथर–ताप्लेजुङको तिम्बुङ पोखरीको रौनक फेरि फर्किएको छ । 

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गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८३ असार ३२ गते ९:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाँचथर र ताप्लेजुङको सीमामा अवस्थित तिम्बुङ पोखरीमा पिरामिड आकारको केन्जो फूल फुल्न थालेपछि पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको छ ।
  • समुद्री सतहबाट तीन हजार तीन सय ३५ मिटर उचाइमा रहेको यो क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य र धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा चर्चित बन्दै गएको छ ।
  • स्थानीय पर्यटन व्यवसायी अमिर राईका अनुसार पर्यटकको आगमनसँगै यहाँका होमस्टेहरू व्यस्त बनेका छन् र पदयात्रीका लागि यो क्षेत्र उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकसित भएको छ ।

३२ असार, पाँचथर । पाँचथर–ताप्लेजुङको सीमामा अवस्थित तिम्बुङ पोखरी यतिबेला फेरि पर्यटकको प्रतीक्षामा छ । वर्षायामसँगै यहाँको पहिचान बनेको पिरामिड आकारको केन्जो फूल्न थालेपछि हिमाली गन्तव्य तिम्बुङले नयाँ जीवन पाएको छ ।

हरिया डाँडाकाँडा, चिसो हावा, खुला खर्क र हिमाली जीवनशैलीले सजिएको यो क्षेत्र अहिले प्रकृतिप्रेमीका लागि अनुपम आकर्षण बनेको छ ।

समुद्री सतहबाट करिब तीन हजार तीन सय ३५ मिटर उचाइमा रहेको तिम्बुङ पोखरी पुग्ने जो–कोहीलाई प्रकृतिले खुलेर स्वागत गर्छ । चारैतिर फैलिएका हरिया पहाड, कुहिरोले छोप्दै–उघार्दै गर्ने दृश्य, खुला लेकाली खर्क र बीचमा शान्त फैलिएको पोखरीले यहाँ पुग्ने यात्रुलाई केहीबेर समय नै रोकिएजस्तो अनुभूति गराउँछ ।

यतिबेला तिम्बुङ क्षेत्रको अर्को विशेष आकर्षण हो केन्जो फूल । पिरामिडजस्तो आकार भएका यी फूलले डाँडाकाँडा रंगिन बनाइदिएका छन् । यही फूल फुल्न थालेसँगै तिम्बुङ घुम्ने मुख्य सिजन पनि सुरु हुन्छ ।

स्थानीय पर्यटन व्यवसायी अमिर राईका अनुसार नेपालका विभिन्न जिल्ला तथा भारतको सिक्किमबाट पर्यटक आउने गरेका छन् ।

पर्यटकको चहलपहल बढेसँगै स्थानीयले सञ्चालन गरेका होमस्टेहरू पनि व्यस्त बन्न थालेका छन् । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा तिम्बुङको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ र प्रत्येक वर्ष नयाँ पर्यटक थपिने क्रम जारी छ ।

तिम्बुङ केवल प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि मात्र प्रसिद्ध छैन, धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि हो । स्थानीय समुदायले पोखरीमा पूजा–आराधना गर्ने परम्परा आज पनि कायम छ । दर्शनार्थीले चढाएका सिक्का पोखरीको स्वच्छ पानीमा टल्किरहेका देख्न सकिन्छ ।

धार्मिक विश्वास र प्राकृतिक सौन्दर्यको यो संगमले तिम्बुङलाई अझ विशेष बनाएको छ ।

पोखरी वरिपरि चरिरहेका याक, चौँरी र भेँडाका बथानले हिमाली जीवनशैलीको झल्को दिन्छन् । बादल/कुहिरोले ढाकेका डाँडा, खुला चरन क्षेत्र र चिसो हिमाली हावाले यहाँको वातावरणलाई अझ जीवन्त बनाउँछन् । प्रकृतिको काखमा केही समय बिताउन चाहनेका लागि तिम्बुङ साँच्चै खुला संग्रहालयजस्तै लाग्छ ।

तिम्बुङ पुग्न पनि त्यति कठिन पनि छैन । झापाको बिर्तामोड वा पाँचथरको फिदिमबाट कालीखोलासम्म सडकमार्ग हुँदै पुग्न सकिन्छ । त्यसपछि दुई दिनको पदयात्राले तिम्बुङ पोखरी पुर्‍याउँछ ।

यात्राका क्रममा ग्रामीण जीवन, जंगल, खोला र हिमाली भेगको प्राकृतिक सौन्दर्यले यात्रा आफैंमा एउटा स्मरणीय अनुभव बनाइदिन्छ ।

सामान्यतया साउनदेखि कात्तिक र फागुनदेखि चैतसम्म तिम्बुङ भ्रमणका मुख्य सिजन मानिन्छन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा अन्य महिनामा पनि पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ ।

पूर्वी नेपालको यो हिमाली गन्तव्य अहिले साहसिक पदयात्रा, प्रकृतिप्रेम र स्थानीय संस्कृति एकै ठाउँमा अनुभव गर्न चाहनेहरूका लागि उत्कृष्ट रोजाइ बन्दै गएको छ ।

यदि शहरको भीडभाडबाट केही दिन टाढा रहेर हिमाली शान्ति, हरियाली र प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्य महसुस गर्ने चाहना भएकाहरुलाई केन्जोले ढाकिएको तिम्बुङ पोखरी उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ ।

   

तिम्बुङ
लेखक
गिरिराज बाँस्कोटा

बाँस्कोटा अनलाइनखबरका पाँचथर संवाददाता हुन् ।

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