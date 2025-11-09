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कोशी प्रदेशमा करिब ५५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते ८:३०

३१ असार, धनकुटा । धान रोपाइँ हुने मुख्य महिना असार सकिन लाग्दा कोशी प्रदेशमा धान रोपाइँ करिब ५५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

कोशी प्रदेशभर धान खेती हुने कुल २ लाख ७६ हजार ३ सय ८६ दशमलव ७२ हेक्टर धान खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये एक लाख ५१ हजार ६ सय १९ दशमलव ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको कोशी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कुल धान खेती योग्य क्षेत्रफलको ५४ दशमलव ८६ प्रतिशत रोपाइँ भएको निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेशको सबैभन्दा बढी भोजपुर जिल्लामा ७५ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ भने सबैभन्दा कम धनकुटा जिल्लामा २८ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत टोनी बर्देवाले जानकारी दिए ।

बर्देवाका अनुसार खोटाङमा ७१ दशमलव ३६ प्रतिशत, पाँचथरमा ६७ प्रतिशत, इलाममा ६६ प्रतिशत, झापामा ६१ दशमलव ८० प्रतिशत, सोलुखुम्बुमा ५७ दशमलव ५६ प्रतिशत र उदयपुरमा ५५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यस्तै सुनसरीमा ५२ प्रतिशत, तेह्रथुममा ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत, ताप्लेजुङमा ४९ प्रतिशत, ओखलढुंगामा ४७ दशमलव ४६ प्रतिशत, मोरङमा ४६ प्रतिशत र संखुवासभामा ३६ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत, मध्यपहाडमा ६१ दशमलव ०९ प्रतिशत र उच्च पहाडी क्षेत्रमा ४२ दशमलव ५३ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । बर्देवाका अनुसार केही जिल्लामा पर्याप्त वर्षा भएपछि रोपाइँले गति लिएको छ । तर, केही स्थानमा पानीको अभाव तथा प्रतिकूल मौसमका कारण अपेक्षित गतिमा रोपाइँ हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको तराई क्षेत्रमा रहेको १ लाख ९३ हजार २ सय ८५ दशमलव १८ हेक्टर धान खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये १ लाख ३ हजार ७ सय १४ दशमलव २८ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, मध्यपहाडी क्षेत्रको ६७ हजार ७ सय १७ दशमलव ५८ हेक्टरमध्ये ४१ हजार ३ सय ६६ दशमलव ०७ हेक्टरमा तथा उच्च पहाडी क्षेत्रको १५ हजार ३ सय ८३ दशमलव ९६ हेक्टरमध्ये ६ हजार ५ सय ३८ दशमलव ९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश रोपाइ
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