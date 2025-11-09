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सुदूरपश्चिममा नेकपा संसदीय दलको बैठक आज, सत्ता समीकरणबारे छलफल हुने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते ११:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो सत्ता समीकरण र बजेटबारे छलफल गर्न आज बिहान ११ बजे नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्दै छ।
  • एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता सहकार्यका लागि गरेको प्रस्ताव नेकपाले अस्वीकार गरेको छ।
  • आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बिहीबार राति १२ बजेभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले प्रदेशमा बजेट शून्यताको जोखिम बढेको छ।

३१ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने बैठकमा पछिल्लो सत्ता समीकरण र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

बुधबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपासँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले चालु बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न र त्यसपछि सत्ता सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव नेकपाले अस्वीकार गरेको थियो ।

यद्यपि दुवै पक्षका नेताबीच सत्ता समीकरणबारे अनौपचारिक छलफल भने जारी छ ।

यसअघि एमालेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति असहमति जनाउँदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद चर्किएपछि दुवै दलको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएको हो ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार राति १२ बजेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

यदि निर्धारित समयभित्र बजेट पारित हुन नसके र सरकारले पेश्की बजेटसमेत ल्याउन नसके प्रदेशमा बजेट शून्यता (द्यगमनभत ख्बअगगm) को अवस्था सिर्जना हुने जोखिम रहेको छ ।

नेपाली कम्यनिस्ट पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश
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