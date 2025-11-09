+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चालु पूँजी कर्जाको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था अझै एक वर्ष लागु नहुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते ११:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने म्याद एक वर्ष थप गरेको छ ।
  • केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था अब २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने गरी चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गरेको छ ।
  • बैंक तथा ऋणी दुवै पक्षले भोग्नुपरेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै नियामकले यसअघि नै लागु भइसकेको मार्गदर्शनमा थप लचकता अपनाएको हो ।

३२ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको ‘भेरियन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने समय थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था २०८४ साउनदेखि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था एक वर्ष थपिएको हो । यसअघि २०८३ साउन १ देखि लागु गर्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थामा ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पूँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

यो व्यवस्थाका कारण बैंक तथा ऋणी दुबैलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने गुनसोपछि सो व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाउँदै आएको छ । चालु पूँजी कर्जा मागर्दशन लागु भएदेखि नै तीब्र विरोध हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चालु पूँजी कर्जा  मार्गदर्शन २०७९ कात्तिक देखि लागु भएको हो ।

के छ भेरियन्स सम्बनधी व्यवस्थामा ?

ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पूँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था यसमा छ । यसले ऋणी तथा बैंक दुबैलाई कर्जा प्रवाहमा सन्तुलित कायम गर्दछ।

अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा लिई विश्लेषण गर्नुपर्न व्यवस्था भेरियन्सले गरेको छ । एकपटक विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त नभएसम्म पुनः अर्को अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा सीमा पुनरावलोकन गर्न यो व्यवस्थाले दिँदैन ।

लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता विवरण एक आपसमा मेल खाए नखाएको यकिन तथा अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक भए नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण गरी कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण प्राप्त भएपछि सो विवरण सोही अवधिको अनुमानित विवरणसँग भिडाइ भेरियन्स विश्लेषण गर्नुपर्ने शर्त यसले राखेको छ ।

ऋणीको चालु पूँजी कर्जा नवीकरण तथा चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार लिइ कर्जा सीमा समायोजन गरेर मात्र कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भेरियन्सले गरेको छ । तर यथार्थ वित्तीय विवरण पेश गर्न ऋणीले मनासिब कारणसहित समय माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नवीकरण/पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् ।

चालु पूँजी कर्जा भेरियन्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित