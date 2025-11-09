प्रधानमन्त्री शाहसँग गभर्नर पौडेलको भेट

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- प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ता गर्नुभयो ।
- उनीहरूबीच मुलुकको शेयर बजार, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
- भेटघाटबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले छलफलका मुख्य विषयहरू खुलाउनुभयो ।
३२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज भेट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको थियो ।
भेटमा उनीहरूबीच मुलुकको शेयर बजार, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । रासस
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