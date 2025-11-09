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मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १५:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले डाकेको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

३२ असार, काठमाडौं । सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले डाकेको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसिरहेको हो ।

सरकार
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