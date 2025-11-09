भारतको बैंगलोरमा कुटपिटबाट बाजुराका युवक मृत्यु, दुई नेपाली पक्राउ

३२ असार, बाजुरा । भारतको बैंगलोरमा कुटपिटपछि बाजुराका एक युवाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिका–३ का २१ वर्षीय गजेन्द्र विश्वकर्मा रहेका छन् ।
घटनामा संलग्न भएको आरोपमा बाजुराकै बुढीनन्दा नगरपालिका–१० पान्डुसैन डाँडाका २६ वर्षीय नरेन्द्र चदारा र २२ वर्षीय राम चदारालाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अर्का आरोपित गोविन्द चदारालगायतका केही व्यक्ति फरार रहेको मृतकका दाजु सुरेश बिकले जानकारी दिए ।
मृतक विश्वकर्माको शव अस्पतालमै रहेको उनले बताए । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरेसम्म शव नउठाउने अडान आफन्तको छ ।
मृतक गजेन्द्र रोजगारीको सिलसिलामा चार वर्षदेखि बैंगलोरमा बस्दैआएका थिए ।
आरोपितहरू एकै घरका तीन दाजुभाइ रहेको बताइएको छ । उनीहरूको सामूहिक कुटपिटपछि आफ्ना भाइको हत्या भएको गजेन्द्रका दाजु सुरेशको आरोप छ ।
गजेन्द्र र आरोपितहरूबीच आपसमा सामान्य विवाद हुँदा सोमबार (असार २९) साँझ आफ्ना भाइमाथि कुटपिट भएको उनको भनाइ छ ।
कुटपिटबाट घाइते भएका गजेन्द्रलाई उपचारका लागि अस्पताल लगेको र उपचारका क्रममा हिजो बुधवार मृत्यु भएको सुरेशले जानकारी दिए ।
पीडित परिवारले न्यायका लागि नेपालबाट पनि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा समन्वयात्मक सहयोग उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै, प्रवासी नेपालीका संघसंगठनसँग पनि न्यायको पहल गरिदिन मृतकका परिवारले आग्रह गरेका छन् ।
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