काठमाडौंमा जगन्नाथ रथयात्रा (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघले काठमाडौंमा ऐतिहासिक जगन्नाथ रथयात्रा महामहोत्सवको आयोजना गरेको छ ।
- काठमाडौंको कमलादीबाट सुरु भएको उक्त रथयात्रा टुँडिखेलसम्म पुगेको छ ।
- भगवान् जगन्नाथ, बलराम र सुभद्राको मूर्तिलाई भव्य रथमा राखी नगर परिक्रमा गराउने धार्मिक परम्परा रहेको छ ।
३२ असार, काठमाडौं । ऐतिहासिक जगन्नाथ रथयात्रा महामहोत्सव आयोजना गरिएको छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघ इस्कोनको आयोजनामा बिहीबार काठमाडौंको कमलादीबाट टुँडिखेलसम्म जगन्नाथ रथयात्रा आयोजना गरिएको हो ।
रथयात्रा महोत्सवका क्रममा भक्तजनहरू भगवान्को नाममा कीर्तन गरेर आराधना गरी हर्षोल्लासपूर्ण विधिले उत्सव मनाउने गरिन्छ ।
जगन्नाथ रथयात्राको मूल आकर्षण भगवान् जगन्नाथ, बलराम र सुभद्रालाई विशेष रूपमा सजाइएको भव्य रथमा विराजमान गराइ नगर परिक्रमा गराउने ऐतिहासिक तथा धार्मिक परम्परा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4