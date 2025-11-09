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नुवाकोटमा त्रिशूली नदीमा हामफालेर एक व्यक्ति बेपत्ता, खोजीकार्य जारी  

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १५:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नुवाकोटको त्रिशूली बजारस्थित नयाँ पुलबाट बिदुर नगरपालिका-१० गेर्खुका अन्दाजी ३५ वर्षीय श्यामबहादुर मग्राती बिहीबार दिउँसो त्रिशूली नदीमा हामफालेर बेपत्ता भएका छन् ।
  • घटनाको जानकारी पाएलगत्तै उद्धारका लागि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
  • बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्य जारी राख्दै प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

३२ असार, काठमाडौं । नुवाकोटको त्रिशूली बजार नजिक नयाँ पुलबाट एक व्यक्ति त्रिशूली नदीमा हामफालेका छन् ।

नुवाकोट प्रहरीका अनुसार बिहीबार दिउँसो १:१० बजेको समयमा नयाँ पुलबाट बिदुर नगरपालिका-१० गेर्खुका अन्दाजी ३५ वर्षीय श्यामबहादुर मग्राती हामफालेर बेपत्ता भएका हुन् ।

घटनाबारे जानकारी पाउने बित्तिकै उद्धारका लागि घटनास्थलतर्फ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिसकेको नुवाकोट प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नदीमा हामफाले नेपाल प्रहरी
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