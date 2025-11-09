भारतमा गुड्यो पहिलो हाइड्रोजन ट्रेन

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- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हरियाणाको जिन्द रेलवे स्टेशनबाट भारतको पहिलो हाइड्रोजन ट्रेनको औपचारिक उद्घाटन गरेका छन् ।
- डिजाइन स्पीड ११० किलोमीटर प्रतिघण्टा रहेको यो ट्रेन पूर्णतः वातावरणमैत्री र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने खालको छ ।
- मोदीले १५७ किलोमीटर लामो दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पनि राष्ट्रलाई समर्पित गरे, जसले यात्रा समय निकै घटाउनेछ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हरियाणाको जिन्द रेलवे स्टेशनमा भारतको पहिलो हाइड्रोजन ट्रेनको उद्घाटन गरेका छन्।
यो ट्रेन जिन्द र सोनिपतबीच सञ्चालन हुनेछ । यस कदमलाई रेल्वे क्षेत्रमा सफा राख्ने र दिगो मोबिलिटीको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
१२ हजार ४७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका राष्ट्रिय राजमार्ग प्रोजेक्टको शिलान्यास गरेका मोदीले १५७ किलोमीटर लामो दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पनि राष्ट्रलाई समर्पित गरे।
यस एक्सप्रेसवेले दिल्ली र कटराबीचको यात्रा समय १४ घण्टाबाट घटाएर ६ घण्टामा सीमित गर्नेछ।
मोदीले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘विगत १२ वर्षमा भारतीय रेल्वेले ठूलो रूपान्तरण देखेको छ।’
उनले जिन्द अब बीजेपी र एनडीएको सुशासनको मोडल बनेको दाबी गरे।
यो हाइड्रोजन ट्रेनले जिन्द-सोनिपत रुटमा ९० किलोमीटर दूरी तय गर्नेछ। ३ हजार २ सय हार्सपावर क्षमताको यस रेल विश्वकै शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनमध्ये एक भएको दाबी गरिएको छ ।
रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए। उनले भने, ‘यो ट्रेन पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री छ र यसमा डिजेल वा पेट्रोल चाहिँदैन।’
डिजाइन स्पीड ११० किलोमीटर प्रतिघण्टा भएको यो ट्रेन स्वदेशी प्रविधिमा आधारित छ। यो यसमा २ हजार ६ सय यात्रु अट्ने क्षमता छ। हाइड्रोजन फ्युल सेल प्रविधिबाट चल्ने भएकाले यसले वातावरणमा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्छ।
भारतीय रेल्वेले अब अन्य रुटमा पनि यस्तो प्रविधि विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।
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